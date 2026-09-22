В Астане собрались художники из разных регионов страны. Пять дней они пишут столицу, а в конце все работы передадут городу, передает BAQ.KZ.

Называется это арт-симпозиум «Елорда – өнер бұлағы». Среди участников скульптор Куралбек Косуаков, художник-путешественник Марат Тотеев, реставратор и педагог Талгат Татиев, художники Бакытжан Кулбаев, Акертис Солтанбаев и Нурбек Жардемов.

Задание у всех одно, город. Но смотрит на него каждый по-своему. Кто-то пишет архитектуру, кто-то историю, кто-то обычную улицу и людей на ней.

Почему выбрали Астану, объяснил председатель правления «Союза художников города Астаны» Умиргали Исмагулов.

«Сейчас в Астане появилось много красивых мест и открылось немало достойных достопримечательностей. Тем более что Астана — столица Казахстана. Поэтому мы решили провести симпозиум для художников», — сказал он.

Попасть сюда просто так нельзя. Художники сначала присылают работы и эскизы, а потом комиссия из мастеров и искусствоведов решает, кто поедет. В итоге среди участников члены Союза художников и академики Академии художеств.

У организаторов есть и вторая цель. Им хочется, чтобы художников знали в лицо, как знают певцов.

«Люди зачастую знают художников гораздо меньше. Эстрадные артисты — певцы и музыканты — более популярны, потому что их постоянно показывают по телевидению и о них много рассказывают. Но изобразительное искусство тоже должно быть частью жизни людей», — говорит Исмагулов.

Для самих художников это редкий шанс поработать бок о бок. Обычно каждый сидит в своей мастерской один.

Симпозиум проходит уже в третий раз. В прошлом году, в Год рабочих профессий, художники писали людей разных профессий. В этот раз очередь дошла до столицы.

Что будет с картинами дальше, тоже решено.

«Созданные в рамках симпозиума произведения после завершения проекта будут переданы городу. В дальнейшем картины смогут храниться в фондах либо быть переданы в музейные собрания», — рассказал Исмагулов.

Отдельно на симпозиуме говорят об искусственном интеллекте и о том, как он меняет город и творчество. Для участников и гостей устраивают лекции, мастер-классы и дискуссии.

Посмотреть, что получилось, можно будет уже скоро. С 25 сентября по 1 октября пройдет выставка, на ней покажут больше 40 работ, написанных за эти пять дней.