Хуситы атаковали Израиль гиперзвуковой ракетой и беспилотниками
В Тель-Авиве и Эйлате звучали сирены тревоги.
Повстанцы движения "Ансаруллах" (хуситы), поддерживаемые Ираном, заявили об осуществлении атаки на Израиль с применением гиперзвуковой баллистической ракеты и трёх беспилотных летательных аппаратов, передает BAQ.KZ.со ссылкой на Anadolu Ajansi.
Целями ударов стали Тель-Авив (район Яффа), а также города Эйлат и Беэр-Шева на юге страны.
По информации военного представителя хуситов Яхьи Сари, "атака стала ответом на геноцид, совершаемый Израилем в осаждённом секторе Газа, а также на нападения на Йемен".
Сари утверждает, что по району Яффы была запущена гиперзвуковая баллистическая ракета под названием "Палестина-2". По его словам, удар вызвал массовую панику, миллионы граждан были вынуждены укрыться в бомбоубежищах, а воздушное пространство над Израилем, включая международный аэропорт Бен-Гурион, было временно закрыто.
Кроме того, три беспилотника, запущенные с территории Йемена, были направлены на Эйлат и Беэр-Шеву. Один из дронов, по данным СМИ, попал в отель в Эйлате. Повреждения были зафиксированы, но пострадавших не оказалось.
Израильская армия отреагировала оперативно: часть целей была перехвачена системами ПВО. В частности, заявляется, что баллистическая ракета, запущенная вскоре после атаки дрона на Эйлат, была сбита.
"Эйлат останется в центре внимания вооружённых сил Йемена", — добавил Яхья Сари, подчеркнув, что Израиль, по мнению движения, представляет угрозу не только для палестинцев, но и для других стран региона.
Атака привела к временной остановке авиасообщения в Израиле: аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве был закрыт для взлётов и посадок. Ситуация остаётся напряжённой, израильские военные продолжают мониторинг возможных новых угроз с южного направления.
