В Йемене вооружённые формирования хуситов захватили офисы ООН в Сане и Ходейде, арестовав по меньшей мере 11 сотрудников международной организации. Об этом сообщил спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг, резко осудивший действия повстанцев, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

По данным агентства, произвольные задержания начались после израильских авиаударов в четверг, в результате которых погибли премьер-министр и члены правительства, сформированного хуситами. На следующий день боевики "Ансар Аллах" (официальное название движения) ворвались в здания ООН, конфисковали имущество и начали массовые аресты сотрудников.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением.

"Я решительно осуждаю произвольные аресты (...) по меньшей мере 11 сотрудников Организации Объединенных Наций де-факто властями хуситов в районах, находящихся под их контролем", — подчеркнул он.

Глава ООН потребовал немедленного и безоговорочного освобождения задержанных, а также всех сотрудников международных и национальных НПО, гражданского общества и дипломатических миссий, произвольно арестованных ранее. В организации напомнили, что подобные случаи фиксируются с 2021 года, а с июня 2024-го число задержанных значительно возросло.