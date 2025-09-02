  • 2 Сентября, 03:25
Елена Рыбакина сенсационно покинула US Open-2025
В Афганистане произошло землетрясение: погибли 500 человек
Школы нового поколения: как Казахстан решает проблему трёхсменки и дефицита мест
Новые школы открылись ко Дню знаний в Алматы
Трамп пригрозил ввести федеральный контроль в Чикаго из-за роста преступности
"Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
Белый дом опроверг слухи о смерти Дональда Трампа
Певец Сакен Майгазиев попал в ДТП по дороге в Сарыагаш
В пустыне под Лас-Вегасом нашли останки более 100 человек
На границе США с Мексикой на 57% увеличилось число нелегальных мигрантов
В Актау задержали мужчину с обрезом ружья
В Казахстан идет резкое похолодание
1,6 млрд тенге украдено из оборонного бюджета: суд вынес приговор
Нападения на медиков заставили Астану оснастить скорые камерами
Полицейский насмерть сбил женщину в Шымкенте
Мясной ажиотаж или миф? Минсельхоз раскрыл правду о говядине
Поставлен заслон семейственности во власти – Президент Казахстана

Хуситы совершили налёт на офисы ООН в Йемене, арестованы 11 сотрудников

В Йемене вооружённые формирования хуситов захватили офисы ООН в Сане и Ходейде, арестовав по меньшей мере 11 сотрудников международной организации. Об этом сообщил спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг, резко осудивший действия повстанцев, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

По данным агентства, произвольные задержания начались после израильских авиаударов в четверг, в результате которых погибли премьер-министр и члены правительства, сформированного хуситами. На следующий день боевики "Ансар Аллах" (официальное название движения) ворвались в здания ООН, конфисковали имущество и начали массовые аресты сотрудников.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением. 

"Я решительно осуждаю произвольные аресты (...) по меньшей мере 11 сотрудников Организации Объединенных Наций де-факто властями хуситов в районах, находящихся под их контролем", — подчеркнул он.

Глава ООН потребовал немедленного и безоговорочного освобождения задержанных, а также всех сотрудников международных и национальных НПО, гражданского общества и дипломатических миссий, произвольно арестованных ранее. В организации напомнили, что подобные случаи фиксируются с 2021 года, а с июня 2024-го число задержанных значительно возросло.

