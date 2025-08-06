Хватали за шею: в алматинском Ботсаду мужчины издевались над лебедями
Нарушителей уже ищет полиция.
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В алматинском Ботаническом саду произошёл вопиющий случай жестокого обращения с птицами. Очевидцы засняли на видео, как двое взрослых мужчин в буквальном смысле ловят лебедей за шею, пытаясь вытащить их из воды, передает BAQ.KZ.
По словам автора видео, попытка остановить хулиганов и сделать им замечание привела лишь к грубым ругательствам в ответ.
Инцидент уже прокомментировали в пресс-службе Ботсада.
"Сейчас занимаемся сбором всех обстоятельств произошедшего. На видеозаписях видно, как выглядят нарушители. Мы находимся в контакте с полицией и передали им всю информацию", - заверили в администрации.
Напомним, в Казахстане действует статья УК за жестокое обращение с животными. В зависимости от тяжести проступка, нарушителям может грозить штраф, общественные работы или ограничение свободы.
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