В алматинском Ботаническом саду произошёл вопиющий случай жестокого обращения с птицами. Очевидцы засняли на видео, как двое взрослых мужчин в буквальном смысле ловят лебедей за шею, пытаясь вытащить их из воды, передает BAQ.KZ.

По словам автора видео, попытка остановить хулиганов и сделать им замечание привела лишь к грубым ругательствам в ответ.

Инцидент уже прокомментировали в пресс-службе Ботсада.

"Сейчас занимаемся сбором всех обстоятельств произошедшего. На видеозаписях видно, как выглядят нарушители. Мы находимся в контакте с полицией и передали им всю информацию", - заверили в администрации.

Напомним, в Казахстане действует статья УК за жестокое обращение с животными. В зависимости от тяжести проступка, нарушителям может грозить штраф, общественные работы или ограничение свободы.