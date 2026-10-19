Ибрагим Нурмаханулы принес Казахстану третье золото в Японии

Казахстанский парадзюдоист Ибрагим Нурмаханулы завоевал золотую медаль V Азиатских Пара игр в Айчи-Нагое, передает BAQ.KZ.

Спортсмен выступал в классе J2 в весовой категории до 70 кг. Нурмаханулы одержал победы над всеми соперниками и стал чемпионом соревнований.

Это уже третья золотая медаль сборной Казахстана на нынешних Азиатских Пара играх.

Ибрагим Нурмаханулы также является чемпионом Азии 2025 года. В 2026 году он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по парадзюдо.

Ранее первую золотую медаль стране принес Еркин Габбасов. Казахстанский спортсмен стал лучшим в пара пулевой стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В финале он набрал 249,1 очка, установил рекорд соревнований и завоевал лицензию на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Второе золото выиграл пара пауэрлифтер Давид Дегтярев. В весовой категории до 54 кг он поднял 192 кг, также установив новый рекорд Азиатских Пара игр.

Еще одну медаль сборной принесла Турсынай Кабыл. В пара пауэрлифтинге в категории до 41 кг она подняла 104 кг и завоевала серебро.

На данный момент у сборной Казахстана четыре медали – три золотые и одна серебряная.

Напомним, Казахстан представляют на V Азиатских Пара играх 150 спортсменов в 12 видах спорта. Соревнования проходят с 18 по 24 октября. Самая большая казахстанская команда заявлена именно в пара дзюдо – 26 спортсменов.