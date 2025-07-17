В Астане ребенок травмировался на детской площадке в заведении общественного питания — в его ногу вонзилась изогнутая медицинская игла, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошел вечером 6 июля в фудкорте SF по адресу Жанибека Тархана, 6Б.

Об этом рассказала мать пострадавшего мальчика в социальных сетях, приложив фото и медицинские документы. По её словам, семья оплатила вход на игровую зону для двоих детей, и спустя несколько минут её сын укололся острым предметом.

"Игла от шприца воткнулась в стопу. Теперь ребенку предстоит полгода наблюдаться у инфекциониста, он уже сдал анализ на ВИЧ", — написала женщина.

После инцидента на место была вызвана скорая помощь и полиция. Ребенка осмотрели врачи из ГКП на ПХВ "МГДБ №2" и клиники EmirMed. Мальчику назначено амбулаторное лечение и консультации травматолога, педиатра и инфекциониста. Общее состояние — удовлетворительное, однако родители опасаются за его здоровье.

В комментариях к публикации люди выразили возмущение санитарным состоянием игровых зон в заведении и призвали к проверке кафе санитарными службами.

"В таких игровых должна быть ежедневная уборка. Санэпиднадзор должен проверить это место", — пишут пользователи.

Руководство SF заявило, что по данному инциденту проводится внутренняя проверка.

В пресс-службе управления здравоохранения на запрос редакции сообщили, что ребенок был осмотрен в приемном покое, признаков серьезной травмы не обнаружено. В полиции пообещали предоставить комментарий позже.