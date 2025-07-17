Игла в детской зоне: ребенок укололся в ресторане в Астане
Ребенок пострадал в фудкорте SF.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане ребенок травмировался на детской площадке в заведении общественного питания — в его ногу вонзилась изогнутая медицинская игла, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошел вечером 6 июля в фудкорте SF по адресу Жанибека Тархана, 6Б.
Об этом рассказала мать пострадавшего мальчика в социальных сетях, приложив фото и медицинские документы. По её словам, семья оплатила вход на игровую зону для двоих детей, и спустя несколько минут её сын укололся острым предметом.
"Игла от шприца воткнулась в стопу. Теперь ребенку предстоит полгода наблюдаться у инфекциониста, он уже сдал анализ на ВИЧ", — написала женщина.
После инцидента на место была вызвана скорая помощь и полиция. Ребенка осмотрели врачи из ГКП на ПХВ "МГДБ №2" и клиники EmirMed. Мальчику назначено амбулаторное лечение и консультации травматолога, педиатра и инфекциониста. Общее состояние — удовлетворительное, однако родители опасаются за его здоровье.
В комментариях к публикации люди выразили возмущение санитарным состоянием игровых зон в заведении и призвали к проверке кафе санитарными службами.
"В таких игровых должна быть ежедневная уборка. Санэпиднадзор должен проверить это место", — пишут пользователи.
Руководство SF заявило, что по данному инциденту проводится внутренняя проверка.
В пресс-службе управления здравоохранения на запрос редакции сообщили, что ребенок был осмотрен в приемном покое, признаков серьезной травмы не обнаружено. В полиции пообещали предоставить комментарий позже.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Не только взятки: казахстанские чиновники замешаны в попытках убийств и развращении детей
- Бахыт Сарсекбаев раскрыл детали трагедии с молодым боксёром на Иссык-Куле
- В Баянауле обнаружены уникальные сокровища сакской цивилизации
- Антиядерный активист Амантай қажы столкнул женщину с лестницы
- Казахстан строит "ворота на Евразию": в Костанае начат проект хаба "Тобыл" за 64 млрд тенге