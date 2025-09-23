Рынок азартных игр в Казахстане продолжает оставаться в центре внимания — как со стороны регуляторов, так и широкой общественности, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

По итогам первого полугодия 2025 года объём услуг в секторе составил 183,5 млрд тенге, снизившись на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако за сухими цифрами скрываются куда более серьёзные социальные риски, напрямую связанные с ростом игромании и активной экспансией иностранных игроков на рынке.

Сегодня более 57% казахстанского игорного сектора контролируют иностранные компании. Это часть глобального тренда — транснационализация игорного бизнеса идёт по всем фронтам. Причём доля иностранных операторов остаётся стабильно высокой уже третий год подряд.

Несмотря на колебания в валовом объёме услуг, структура рынка меняется. Резко сократился сектор традиционных казино и настольных игр — с 119,7 до 42,1 млрд тенге. Зато бурный рост демонстрируют цифровые продукты: лотереи, онлайн-игры и особенно беттинг. Услуги по заключению пари выросли на 35,1% и достигли 245,2 млрд тенге. Хотя онлайн-сегмент ставок сократился почти втрое, офлайн-активность остаётся на высоком уровне.

Рост беттинга тесно связан с крупными спортивными событиями. Примером служит громкий случай, когда казахстанский фанат поставил 4 млн тенге на бой Геннадия Головкина и проиграл. История вызвала бурные обсуждения в медиапространстве и стала символом эмоционального "ставочного хайпа".

Выход ФК "Кайрат" в плей-офф Лиги чемпионов, а также ожидаемый визит "Реал Мадрида" в Казахстан, уже вызывают всплеск интереса со стороны болельщиков. Повышенный трафик в букмекерские конторы, рост ставок на матчи, "живые" коэффициенты — всё это временно поднимает показатели рынка, но одновременно усиливает социальные риски.

Президент Касым-Жомарт Токаев не раз поднимал тему игромании на государственном уровне. По словам экспертов, Казахстан сталкивается с ростом зависимости, особенно среди молодёжи. Один из зафиксированных кейсов — долги в размере 85 млн тенге, набранные игроком в букмекерских приложениях.

Мировая практика подтверждает эти опасения. В Бразилии, США и странах Европы всплески ставок неизменно сопровождают крупные спортивные события. Однако там уже внедряются активные меры регулирования: от лимитов на ставки до ограничений на рекламу и бонусные программы.