  • 4 Июля, 00:00
  • BAIGENEWS

"Игра в кальмара" — по-казахски: пользователи предложили актёрский состав

Казнет восхищён фан-кастом казахстанской версии "Игры в кальмара".

Вчера, 22:59
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кадр видео Вчера, 22:59
Вчера, 22:59
81
Фото: Кадр видео

Казнет активно обсуждает вирусную подборку — "Если бы "Игра в кальмара" снимали в Казахстане", передает BAQ.KZ.

Автор поста в соцсетях подобрал казахстанских актёров и знаменитостей, визуально совпадающих с ключевыми персонажами южнокорейского хита Netflix.

Вот несколько удачных попаданий, которые вызвали бурю эмоций в комментариях:

  • Дулыга Акмолда — в роли главного героя Сонджи Хуна;
  • Нурлан Сабуров — как вербовщик в метро;
  • Амилай — в образе трансгендерного персонажа;
  • Кислосладкий — в роли харизматичного и загадочного Таноса.

Пользователи соцсетей отметили удивительное сходство и чувство стиля у автора:

  • "Тебя надо в ассистенты режиссёра!"
  • "Очень крутой каст, я бы посмотрел!"
  • "Сразу видно — тонкое чувство типажа. Всё на одно лицо!"

Пост стал вирусным и вдохновил многих на идею локализации культовых сериалов под казахстанский колорит.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от КУДА СХОДИТЬ В АТЫРАУ? АФИША (@afishi_atyrau)

Самое читаемое

Наверх