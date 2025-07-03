"Игра в кальмара" — по-казахски: пользователи предложили актёрский состав
Казнет восхищён фан-кастом казахстанской версии "Игры в кальмара".
Вчера, 22:59
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Вчера, 22:59Вчера, 22:59
81Фото: Кадр видео
Казнет активно обсуждает вирусную подборку — "Если бы "Игра в кальмара" снимали в Казахстане", передает BAQ.KZ.
Автор поста в соцсетях подобрал казахстанских актёров и знаменитостей, визуально совпадающих с ключевыми персонажами южнокорейского хита Netflix.
Вот несколько удачных попаданий, которые вызвали бурю эмоций в комментариях:
- Дулыга Акмолда — в роли главного героя Сонджи Хуна;
- Нурлан Сабуров — как вербовщик в метро;
- Амилай — в образе трансгендерного персонажа;
- Кислосладкий — в роли харизматичного и загадочного Таноса.
Пользователи соцсетей отметили удивительное сходство и чувство стиля у автора:
- "Тебя надо в ассистенты режиссёра!"
- "Очень крутой каст, я бы посмотрел!"
- "Сразу видно — тонкое чувство типажа. Всё на одно лицо!"
Пост стал вирусным и вдохновил многих на идею локализации культовых сериалов под казахстанский колорит.
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