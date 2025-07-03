Казнет активно обсуждает вирусную подборку — "Если бы "Игра в кальмара" снимали в Казахстане", передает BAQ.KZ.

Автор поста в соцсетях подобрал казахстанских актёров и знаменитостей, визуально совпадающих с ключевыми персонажами южнокорейского хита Netflix.

Вот несколько удачных попаданий, которые вызвали бурю эмоций в комментариях:

Дулыга Акмолда — в роли главного героя Сонджи Хуна;

Нурлан Сабуров — как вербовщик в метро;

Амилай — в образе трансгендерного персонажа;

Кислосладкий — в роли харизматичного и загадочного Таноса.

Пользователи соцсетей отметили удивительное сходство и чувство стиля у автора:

"Тебя надо в ассистенты режиссёра!"

"Очень крутой каст, я бы посмотрел!"

"Сразу видно — тонкое чувство типажа. Всё на одно лицо!"

Пост стал вирусным и вдохновил многих на идею локализации культовых сериалов под казахстанский колорит.