Игры исламской солидарности: Казахстан завершил турнир в топ-10

Всего от Казахстана выступили более 100 атлетов.

Фото: Нұрғали Жұмағазы

Сборная Казахстана завершила свое выступление на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде. Казахстанские спортсмены завоевали 56 медалей, передает корреспондент BAQ.KZ

Среди них — 15 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовая медаль, что позволило сборной занять седьмое в командном зачёте.

По три золотые награды стране принесли представители команд по плаванию, тяжёлой атлетике и джиу-джитсу.

В настольном теннисе казахстанцы отметились двумя золотыми медалями. 

По разу на первую ступень пьедестала казахстанцы поднялись в дзюдо, муай-тай, фехтовании, каратэ.

Лидером медального зачёта стала сборная Турции, на счету которой 72 золотые, 44 серебряные и 39 бронзовых наград. Узбекистан завершил соревнования на втором месте, а Иран замкнул тройку лучших.

