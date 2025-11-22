Сборная Казахстана завершила свое выступление на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде. Казахстанские спортсмены завоевали 56 медалей, передает корреспондент BAQ.KZ.

Среди них — 15 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовая медаль, что позволило сборной занять седьмое в командном зачёте.

По три золотые награды стране принесли представители команд по плаванию, тяжёлой атлетике и джиу-джитсу.

В настольном теннисе казахстанцы отметились двумя золотыми медалями.

По разу на первую ступень пьедестала казахстанцы поднялись в дзюдо, муай-тай, фехтовании, каратэ.

Всего от Казахстана выступили более 100 атлетов.

Лидером медального зачёта стала сборная Турции, на счету которой 72 золотые, 44 серебряные и 39 бронзовых наград. Узбекистан завершил соревнования на втором месте, а Иран замкнул тройку лучших.