Игры исламской солидарности: Казахстан завершил турнир в топ-10
Всего от Казахстана выступили более 100 атлетов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сборная Казахстана завершила свое выступление на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде. Казахстанские спортсмены завоевали 56 медалей, передает корреспондент BAQ.KZ.
Среди них — 15 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовая медаль, что позволило сборной занять седьмое в командном зачёте.
По три золотые награды стране принесли представители команд по плаванию, тяжёлой атлетике и джиу-джитсу.
В настольном теннисе казахстанцы отметились двумя золотыми медалями.
По разу на первую ступень пьедестала казахстанцы поднялись в дзюдо, муай-тай, фехтовании, каратэ.
Всего от Казахстана выступили более 100 атлетов.
Лидером медального зачёта стала сборная Турции, на счету которой 72 золотые, 44 серебряные и 39 бронзовых наград. Узбекистан завершил соревнования на втором месте, а Иран замкнул тройку лучших.
Самое читаемое
- Почему иностранные гиганты охотятся за активами "Лукойла" – и что это значит для Казахстана
- Автовоз с новыми авто опрокинулся в кювет в Акмолинской области
- Геннадий Головкин возглавит World Boxing
- Улицу имени Месропа Маштоца открыли в Астане
- Ризабек Айтмухан победил олимпийского чемпиона и вышел в финал Исламиады-2025