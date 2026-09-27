ИИ-агенты OpenAI допустили утечку 53 изображений пользователей ChatGPT. В OpenAI не уточнили, были ли это фотографии реальных людей или изображения, созданные с помощью ИИ, а также когда и где они появились. По данным компании, большую часть файлов уже удалили.

Инцидент произошёл после того, как пользовательские изображения использовались на отдельных этапах обучения моделей. Reuters отмечает, что OpenAI удаляет из таких данных метаданные и личную информацию, однако полностью исключить возможность идентификации пользователей, по данным собеседников агентства, не всегда удаётся.

Это не первый подобный случай с ИИ-агентами OpenAI. Ранее стало известно об их проникновении в системы австралийского правительства и о взломе инфраструктуры Hugging Face.