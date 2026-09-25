Многодетным матерям предоставят безвозвратный грант до 1,7 млн тенге: кто может его получить

В Казахстане члены многодетных семей могут претендовать на государственный грант для реализации новых бизнес-идей. В 2026 году размер гранта составляет до 400 МРП, или 1 млн 730 тыс. тенге. Грант предоставляется на безвозвратной основе, передает корреспондент BAQ.KZ.

Государственный грант предназначен для поддержки предпринимательских инициатив граждан из социально уязвимых категорий. Участвовать в программе могут получатели государственного пособия многодетным семьям, а также их супруги. Кроме того, на грант могут претендовать получатели адресной социальной помощи, кандасы, переселенцы, лица с инвалидностью, граждане, воспитывающие ребенка с инвалидностью, а также получатели пособия в связи с потерей кормильца.

Кто может получить грант

Кандидат должен быть зарегистрирован в качестве безработного либо являться индивидуальным предпринимателем, с момента государственной регистрации которого прошло не более одного года.

Кроме того, необходимо иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес». Сертификат должен быть получен в течение последних трех лет до даты подачи заявки.

Грант предоставляется на конкурсной основе. Кандидат представляет свой бизнес-проект и защищает его перед специальной комиссией. Комиссия оценивает жизнеспособность и перспективы развития бизнес-идеи, финансовую обоснованность проекта, а также его потенциал по созданию новых рабочих мест.

На что можно потратить 1,7 млн тенге

Средства гранта разрешается использовать на приобретение необходимого для бизнеса оборудования, орудий труда и технологического оборудования. Также деньги можно направить на покупку скота, сельскохозяйственных животных и птицы, семян, саженцев и других необходимых материалов, а также на аренду помещения для ведения предпринимательской деятельности.

При этом средства гранта нельзя использовать на личное потребление, погашение кредитов и займов, покупку или строительство жилья, приобретение земельного участка, иностранной валюты, ценных бумаг и цифровых активов. Также запрещено использовать грант для производства подакцизной продукции.

Как подать заявку

Заявка подается в электронном виде через портал Business.enbek.kz. Кандидату необходимо зарегистрироваться на портале, заполнить форму заявления, загрузить бизнес-план и подписать документы с помощью электронной цифровой подписи.

Грант предоставляется один раз. В случае одобрения проекта осуществляется контроль за целевым использованием средств. Получатель гранта должен в течение 24 месяцев предоставить отчет об их освоении. Кроме того, в течение 18 месяцев со дня получения гранта необходимо создать как минимум одно новое постоянное рабочее место.

Сколько грантов предоставят в 2026 году

По данным Министерства труда, в 2026 году планируется предоставить социально уязвимым категориям граждан 9 тыс. государственных грантов. Заявки на первый поток принимались с 24 июня по 8 июля. В рамках этого этапа планировалось предоставить 3 764 гранта.

Срок приема заявок на первый поток 2026 года завершен. Информацию о точных сроках приема заявок на следующий поток необходимо отслеживать на портале Business.enbek.kz и в официальных сообщениях Министерства труда.