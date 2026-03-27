ИИ для финсектора: какие технологии планирует внедрять Нацбанк
В финрегуляторе сообщили об использовании международного опыта
Национальный Банк Казахстана рассматривает возможность внедрения технологий RegTech и SupTech с использованием искусственного интеллекта Об этом говорится в ответе Нацбанка на официальный запрос редакции BAQ.KZ.
RegTech - технологии, которые помогают банкам и другим финансовым организациям соблюдать требования регулятора: автоматизировать отчетность, комплаенс и контроль подозрительных операций.
SupTech - технологии, которые использует сам регулятор для анализа больших объемов данных, выявления рисков, отслеживания нарушений и усиления надзора.
"Национальный Банк рассматривает возможность применения технологий ИИ при анализе финансовых данных, а также в рамках развития регуляторных и надзорных технологий (RegTech/SupTech).
Использование таких технологий может способствовать повышению эффективности обработки и анализа больших массивов данных, выявлению потенциальных рисков, а также совершенствованию аналитических и надзорных инструментов", - говорится в ответе на запрос.
К таким технологиям обычно относятся искусственный интеллект, машинное обучение, анализ больших данных, обработка текста и документов, автоматизация отчетности, а также системы раннего выявления рисков и поиска аномалий
В финрегуляторе подчеркнули, что внедрение соответствующих решений будет осуществляться с учетом требований законодательства РК, а также обеспечения информационной безопасности и защиты данных.
Также Нацбанк ведет разработку Концепции цифровизации на 2026–2027 годы, которая предусматривает создание устойчивой и безопасной системы применения искусственного интеллекта в финансовом секторе.
Международный опыт
В Нацбанке также сообщили, что изучают международный опыт применения и регулирования искусственного интеллекта в финансовом секторе. В частности, речь идет о практике ведущих центральных банков и международных организаций, включая Европейский центральный банк, Федеральную резервную систему США, Банк международных расчетов и Денежно-кредитное управление Сингапура.
Как отметили в Нацбанке, регулятор поддерживает регулярный обмен опытом с этими институтами. Полученные подходы анализируются с точки зрения их возможного применения в Казахстане с учетом национального законодательства и особенностей отечественного финансового рынка.
Как регулируется внедрение ИИ в финансовый сектор
В Национальном Банке Казахстана сообщили, что вопросы разработки, внедрения и использования искусственного интеллекта в стране регулируются действующим законодательством, включая закон "Об искусственном интеллекте". Документ закрепляет принципы прозрачности, безопасности и управления рисками при применении ИИ-систем.
В части финансового сектора эти требования применяются с учетом законодательства о финансовом рынке. При этом регулирование деятельности финансовых организаций относится к компетенции Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
Вопросы государственной политики и нормативного регулирования в сфере развития и применения технологий искусственного интеллекта находятся в ведении Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.
В свою очередь, Национальный Банк, в рамках своих функций, учитывает развитие ИИ при реализации цифровых инициатив и совершенствовании аналитических инструментов.
Какие технологии уже внедрены
В Национальном Банке Казахстана уже используются отдельные решения на базе искусственного интеллекта. Речь идет, в частности, о локальном переводчике, корпоративном чат-боте-помощнике и инструментах RAG, которые ускоряют поиск информации, а также подготовку аналитических материалов и отчетов.
Кроме того, дочерние организации Нацбанка внедряют внутренние и внешние ИИ-консультанты, а также пилотные аналитические и мониторинговые системы для выявления и предотвращения мошенничества.
В регуляторе отмечают, что перечень ИИ-решений будет расширяться по мере развития внутренних цифровых сервисов и появления новых потребностей.
