Национальный Банк Казахстана рассматривает возможность внедрения технологий RegTech и SupTech с использованием искусственного интеллекта Об этом говорится в ответе Нацбанка на официальный запрос редакции BAQ.KZ.

RegTech - технологии, которые помогают банкам и другим финансовым организациям соблюдать требования регулятора: автоматизировать отчетность, комплаенс и контроль подозрительных операций.

SupTech - технологии, которые использует сам регулятор для анализа больших объемов данных, выявления рисков, отслеживания нарушений и усиления надзора.

"Национальный Банк рассматривает возможность применения технологий ИИ при анализе финансовых данных, а также в рамках развития регуляторных и надзорных технологий (RegTech/SupTech). Использование таких технологий может способствовать повышению эффективности обработки и анализа больших массивов данных, выявлению потенциальных рисков, а также совершенствованию аналитических и надзорных инструментов", - говорится в ответе на запрос.

К таким технологиям обычно относятся искусственный интеллект, машинное обучение, анализ больших данных, обработка текста и документов, автоматизация отчетности, а также системы раннего выявления рисков и поиска аномалий

В финрегуляторе подчеркнули, что внедрение соответствующих решений будет осуществляться с учетом требований законодательства РК, а также обеспечения информационной безопасности и защиты данных.

Также Нацбанк ведет разработку Концепции цифровизации на 2026–2027 годы, которая предусматривает создание устойчивой и безопасной системы применения искусственного интеллекта в финансовом секторе.

Международный опыт

В Нацбанке также сообщили, что изучают международный опыт применения и регулирования искусственного интеллекта в финансовом секторе. В частности, речь идет о практике ведущих центральных банков и международных организаций, включая Европейский центральный банк, Федеральную резервную систему США, Банк международных расчетов и Денежно-кредитное управление Сингапура.

Как отметили в Нацбанке, регулятор поддерживает регулярный обмен опытом с этими институтами. Полученные подходы анализируются с точки зрения их возможного применения в Казахстане с учетом национального законодательства и особенностей отечественного финансового рынка.

Как регулируется внедрение ИИ в финансовый сектор

В Национальном Банке Казахстана сообщили, что вопросы разработки, внедрения и использования искусственного интеллекта в стране регулируются действующим законодательством, включая закон "Об искусственном интеллекте". Документ закрепляет принципы прозрачности, безопасности и управления рисками при применении ИИ-систем.

В части финансового сектора эти требования применяются с учетом законодательства о финансовом рынке. При этом регулирование деятельности финансовых организаций относится к компетенции Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Вопросы государственной политики и нормативного регулирования в сфере развития и применения технологий искусственного интеллекта находятся в ведении Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

В свою очередь, Национальный Банк, в рамках своих функций, учитывает развитие ИИ при реализации цифровых инициатив и совершенствовании аналитических инструментов.

Какие технологии уже внедрены

В Национальном Банке Казахстана уже используются отдельные решения на базе искусственного интеллекта. Речь идет, в частности, о локальном переводчике, корпоративном чат-боте-помощнике и инструментах RAG, которые ускоряют поиск информации, а также подготовку аналитических материалов и отчетов.

Кроме того, дочерние организации Нацбанка внедряют внутренние и внешние ИИ-консультанты, а также пилотные аналитические и мониторинговые системы для выявления и предотвращения мошенничества.

В регуляторе отмечают, что перечень ИИ-решений будет расширяться по мере развития внутренних цифровых сервисов и появления новых потребностей.