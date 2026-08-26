Новые предметы и искусственный интеллект: что ждет школьников в новом учебном году

На Августовской конференции педагогов в Астане обозначили ключевые направления развития системы образования в новом учебном году. О том, какие изменения ждут школы Акмолинской области и как в регионе внедряют искусственный интеллект, корреспонденту BAQ.KZ рассказала руководитель управления образования области Айнагуль Балташева.

По ее словам, одним из важных изменений станет включение в учебную программу дисциплин и курсов, направленных на повышение правовой грамотности школьников.

«На мой взгляд, внедрение данных дисциплин является своевременным и важным шагом. Они позволят учащимся получить необходимые знания о своих правах и обязанностях, принципах государства и основах законодательства, а также будут способствовать формированию правовой культуры и ответственного отношения к обществу», – сказала Балташева.

Она отметила, что уже в этом учебном году школьники и педагоги начнут осваивать новые дисциплины. По ее мнению, такие знания должны стать основой для воспитания ответственного и законопослушного поколения.

Говоря о наиболее острых вопросах в системе образования, руководитель управления отметила, что выделить только одну проблему невозможно.

«Образование – это живая и постоянно развивающаяся система, поэтому возникающие вопросы требуют своевременного внимания и последовательного решения», – отметила она.

Главным ориентиром при принятии решений, по словам Балташевой, остаются интересы ребенка, его благополучие, развитие и доступ к качественному образованию.

Отдельно руководитель управления остановилась на внедрении искусственного интеллекта. Она считает, что именно цифровые технологии способны заметно повлиять на качество образования уже в новом учебном году.

«Современные цифровые технологии открывают новые горизонты для обучения, позволяют сделать образовательный процесс более эффективным, доступным и индивидуализированным», – сказала Балташева.

По ее словам, в Акмолинской области в текущем учебном году были приобретены кабинеты новой модификации, кабинеты искусственного интеллекта нового поколения, а также кабинеты инклюзивного образования.

Кроме того, в организациях образования региона используются платформы Protector AI, AI Mektep, ChatGPT Edu, Alaqan AI и другие. Они применяются для повышения эффективности учебного процесса, автоматизации управленческой деятельности и профилактики буллинга.

В течение 2025–2026 учебного года в регионе было оказано 74 287 государственных услуг, из них 45 890 - в электронном формате. Учителя области также проходят курсы повышения квалификации по тематике искусственного интеллекта.

По словам Балташевой, дальнейшее внедрение ИИ должно быть направлено не просто на цифровизацию, а на создание равных возможностей для каждого ученика и более точную работу с его индивидуальными образовательными потребностями.