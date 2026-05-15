ИИ научился обходить защиту Apple
Сегодня 2026, 02:32
105Фото: Istockphoto
Исследователи в сфере кибербезопасности сообщили о новом способе обхода защиты устройств Apple с помощью ИИ-модели Mythos,передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, модель, разработанная Anthropic и доступная лишь ограниченному кругу организаций, способна находить сложные уязвимости в программном обеспечении.
Специалисты утверждают, что с её помощью удалось объединить две ошибки в macOS, связанные с памятью системы, что потенциально может дать доступ к защищённым разделам устройств.
Эксперты предупреждают, что развитие подобных ИИ-инструментов резко ускоряет поиск уязвимостей и может привести к так называемому "Багмагеддону" – массовому всплеску кибератак и взломов.
