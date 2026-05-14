Мать Бахытжана Байжанова устроила скандал прямо в зале кассации
Она выразила несогласие с приговором и начала кричать в зале суда
Во время заседания кассационного суда по делу Бахытжана Байжанова его мать не смогла сдержать эмоции и устроила шум в зале суда, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Сегодня кассационный суд по уголовным делам города Астаны рассмотрел жалобу на приговор в отношении Бахытжана Байжанова, родственника Куандыка Бишимбаева. Защита просила смягчить назначенное Байжанову наказание.
В ходе заседания свои позиции высказали адвокаты Байжанова, его супруга и брат Салтанат Нукеновой. После этого мать осуждённого встала и начала громко выражать несогласие с приговором.
Судья неоднократно требовал соблюдать порядок и делал предупреждения, однако женщина не успокоилась. В связи с этим было принято решение вывести её из зала суда.
Однако она отказалась покидать зал добровольно. Позже судебные приставы и сотрудники полиции вывели её из помещения.
Напомним, в ходе заседания по делу был вынесен приговор в отношении Байжанова.
Ранее мы писали о том, что амнистия сократила срок брату Куандыка Бишимбаева.
Брат осуждённого экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева — Бахытжан Байжанов — подал заявление о сокращении срока наказания в рамках амнистии в начале июля.
Ранее адвокат Газиз Ынтыкбаев заявлял, что в случае применения амнистии срок заключения Байжанова может быть сокращен на треть — примерно на восемь месяцев.
Байжанов был признан судом виновным в сокрытии преступления после убийства Салтанат Нукеновой. Его брата Куандыка Бишимбаева признали виновным в убийстве и приговорили к 24 годам лишения свободы.
31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в ресторане "Бао" в Астане.
Закон об амнистии вступил в силу в июле 2025 года и предусматривает смягчение наказаний для ряда категорий осужденных.
