В условиях стремительной цифровизации и роста требований к безопасности на производстве Казахстан делает ставку на реформу системы охраны труда. Смогут ли технологии заменить профессионалов? Почему, несмотря на внедрение искусственного интеллекта, главную роль продолжают играть люди? Об этом корреспондент BAQ.KZ поговорил с заместителем генерального директора Республиканского НИИ по охране труда МТСЗН Алимжаном Бекмагамбетовым. Эксперт оценил текущие реформы, рассказал о дефиците квалифицированных кадров и обозначил задачи, стоящие перед вузами и работодателями.

Новые технологии сегодня активно применяются для улучшения условий труда и предотвращения несчастных случаев. Однако, как отмечает Алимжан Бекмагамбетов, роль человеческого капитала остаётся ключевой.

"В конечном счёте всеми современными устройствами и системами управляет человек. Внедрение новых подходов и инструментов, особенно на системном уровне, остро обнажает проблему нехватки кадров", – подчёркивает он.

По его словам, одним из приоритетов Концепции безопасного труда РК на 2024-2030 годы является развитие научного потенциала и профессиональных компетенций. В 2024 году стартовал процесс разделения функций обучения и проверки знаний, создан Единый учебно-методический центр, внедрена новая отраслевая рамка квалификаций и профессиональный стандарт "Безопасность и охрана труда".

Новый профстандарт включает восемь карточек профессий и чётко прописывает уровни квалификационного роста. Он поможет как работодателям при найме и аттестации, так и самим специалистам в оценке собственных навыков и построении карьерной траектории.

Министерство труда и социальной защиты уже начало работу по совершенствованию программ подготовки рабочих кадров с учётом новых требований. В числе будущих инициатив – открытие в Казахстане филиала Международного учебного центра МОТ (Турин, Италия).

Роль науки и практики

Республиканский НИИ по охране труда, единственный в стране профильный научный институт, за более чем 20-летнюю историю провёл свыше 80 исследований, разработал десятки методик, получил 40 авторских свидетельств, опубликовал более 1200 научных работ.

Сегодня институт ведёт два крупных исследования – по трансформации системы социальных гарантий для работников вредных производств и по оценке условий труда в контексте "зелёной" экономики. В ближайших планах – профилактика профессиональных заболеваний и разработка механизмов коллективной защиты.

"В целом, вопросы кадрового обеспечения и совершенствования профессиональных компетенций требуют новых подходов и мер в соответствии с вновь утвержденными Отраслевой рамкой квалификацией и профстандартом", – сказал Алимжан Бекмагамбетов.

Дефицит специалистов и вызовы для образования

Также эксперт подчеркнул, что на фоне трагических событий на опасных производственных объектах страны становится очевидным: спрос на высококвалифицированных специалистов по охране труда и промышленной безопасности будет только расти. Компетенции этих профессионалов должны охватывать не только знание нормативов, но и системное планирование, управление рисками, внедрение превентивных мер и использование цифровых решений.

Институт активно сотрудничает с вузами. Анализ практик студентов из КазНУ им. Аль-Фараби, Карагандинского технического университета, Казахского университета технологии и бизнеса и других вузов показал, что действующие образовательные программы нуждаются в актуализации.

"Мы считаем необходимым на межведомственном уровне пересмотреть ресурсное обеспечение подготовки специалистов. Это включает увеличение учебных часов, обновление учебных программ, повышение квалификации преподавателей", – поясняет Бекмагамбетов.

Институт предлагает ввести дисциплину "Охрана труда и техника безопасности" в объёме не менее четырёх академических кредитов для всех технических специальностей. В программу должны входить лекции, практические и лабораторные занятия, а также дуальное обучение на производстве.

Ключевые тренды подготовки кадров

Современная система охраны труда требует проактивного подхода. В приоритете – не реагирование на ЧП, а предупреждение рисков. Специалист должен уметь анализировать данные, работать с цифровыми платформами, быть гибким и готовым адаптироваться к условиям различных отраслей.

"Сегодня нужны кадры с широким спектром компетенций – от знания технических процессов до навыков межличностного общения и проведения обучающих тренингов. Необходимо развивать профессионалов, способных работать на стыке безопасности, инженерии, психологии труда и цифровых технологий", – подчёркивает эксперт.

Безопасность труда – это не только про шлемы и инструкции. Это стратегическое направление, от которого зависит здоровье людей и устойчивое развитие экономики. И в центре этой системы всегда будет человек.