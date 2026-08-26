ИИ-платформу апробировали в 29 школах Казахстана

Платформу персонализированного обучения Beyim.ai с использованием искусственного интеллекта апробировали в 29 общеобразовательных школах Казахстана. С сентября ее планируют адаптировать для учащихся 7-11 классов. Об этом на Августовской конференции педагогов рассказал проектный менеджер компании BMTech Айбар Ахмет, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Ахмета, Beyim.ai предназначена для персонализации обучения и сокращения рутинной нагрузки на педагогов. Сейчас на платформе представлен контент по четырем STEM-предметам – физике, химии, биологии и математике.

«Beyim.ai – это платформа персонализированного обучения, которая непосредственно помогает ученику и снимает рутинные задачи учителя, преподавателя», – рассказал Айбар Ахмет.

Методология платформы, по словам спикера, разработана совместно с Arizona State University. Учебный процесс разбит по целям обучения и микротемам, чтобы школьникам было проще осваивать материал.

Одним из инструментов Beyim.ai является AI-чат-бот для учителей и учащихся. Он работает внутри платформы, отвечает на вопросы, помогает отслеживать прогресс и дает обратную связь по темам, которые требуют дополнительной проработки.

Также искусственный интеллект может формировать поурочный план для педагога.

«AI-генерация поурочного плана, которая помогает учителю непосредственно уже сгенерировать полный учебный план для сегодняшнего урока, предстоящего урока и так далее», – объяснил Ахмет.

Кроме того, учитель может провести занятие непосредственно на платформе. Система позволяет давать школьникам задания и во время урока отслеживать, насколько они усвоили изучаемую тему.

По словам проектного менеджера, сейчас Beyim.ai используют во всех 20 Назарбаев Интеллектуальных школах. Помимо этого, платформу апробировали в 29 общеобразовательных школах, в том числе в 22 «Келешек мектептері» и семи малокомплектных школах.

«То есть апробация прошла хорошо. По опросу 84,7% показал хороший результат, то что можно уже внедряться в полном масштабе», – рассказал Айбар Ахмет.

С сентября разработчики планируют завершить адаптацию Beyim.ai для общеобразовательных школ с 7-го по 11-й класс.