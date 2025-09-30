Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании этого года сделал акцент на широком внедрении искусственного интеллекта во всех сферах - от государственного управления до обеспечения безопасности граждан. В Бурабайском районе этот вектор реализуется на практике: Центр оперативного управления при районном отделе полиции получил обновлённую систему, которая работает на основе ИИ и помогает не только фиксировать правонарушения, но и предотвращать чрезвычайные ситуации, передаёт BAQ.KZ.

Модернизация центра прошла всего за два месяца. На сегодняшний день в систему интегрировано 191 действующая камера, дополнительно установлено ещё 79, а в ближайшее время планируется добавить более 40. Все камеры направлены на самые оживленные зоны района - места массового отдыха, туристические маршруты, центральные площади.

По словам заместителя акима района Мерей Рамазана, ключевое преимущество новой системы заключается в том, что она интегрирована с базами Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

"Если в районе появляется человек, находящийся под учётом или в розыске, система сразу выдаёт сигнал. Полицейские видят, кто находится под особым контролем, и могут мгновенно среагировать. Это серьёзно облегчает работу специалистов, потому что раньше подобная информация поступала только через отдельные запросы, а теперь процесс полностью автоматизирован", - отметил он.

Система также доказала свою эффективность при поиске пропавших людей. Особенно актуально это для района, который ежегодно принимает сотни тысяч туристов, в том числе с детьми.

"Новая технология позволяет находить потерявшихся людей по внешним признакам - возрасту, полу, одежде, цвету вещей. У нас были случаи, когда детей находили всего за пару минут. Например, на поляне Абылай-хана несколько раз система помогала вернуть ребёнка родителям практически мгновенно. Это показатель того, насколько быстро реагирует ИИ и насколько он полезен именно в зонах с большой посещаемостью", — рассказал замакима.

Потенциальное обнаружение задымления

Кроме поиска людей, система работает и как инструмент предотвращения ЧС. Камеры с тепловизорами фиксируют задымление и сразу передают сигнал в подразделения ЧС. Благодаря этому можно обнаружить потенциальное возгорание за миллисекунды и предотвратить пожар.

Особое внимание уделяется вопросам экологии и порядка в национальном парке. Система интегрируется с ГНПП "Бурабай", что позволит фиксировать факты оставления мусора и другие нарушения. В случае выявления таких инцидентов сигналы будут поступать напрямую в Центр оперативного управления.

Не менее важная задача - устранение "слепых зон", которые пока остаются без видеонаблюдения. Решение о местах установки новых камер принимается комиссией с участием полиции, прокуратуры и КНБ. Это позволяет максимально точно определить, какие участки требуют контроля в первую очередь.

Ещё одно значительное преимущество внедрения ИИ заключается в том, что полицейские больше не тратят время на просмотр сотен часов видеопотоков. Система берёт на себя рутинный анализ, а сотрудники сосредотачиваются на оперативных действиях.

В первые два месяца работы результат оказался заметным: выявлено более тысячи административных правонарушений. Были и нестандартные ситуации, когда система доказала свою практическую пользу.

"Один из ярких примеров - случай с туристом, который сообщил об угоне автомобиля. Система построила маршрут передвижения и буквально за минуту показала, что машина находится всего в двух кварталах от хозяина. Без таких технологий поиск мог бы занять часы", — привёл пример Мерей Рамазан.

По его словам, развитие проекта продолжится: речь идёт о новых функциях по контролю за чистотой и порядком, увеличении сроков хранения видеозаписей и дальнейшем расширении интеграции с национальными базами. Все данные обрабатываются и анализируются национальной компанией TARGET.AI, которая отвечает за защиту персональной информации.