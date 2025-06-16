В Восточном Казахстане, на территории Камышенского лесничества в природном резерве "Семей орманы", начала работу первая система раннего обнаружения лесных пожаров, основанная на применении искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.

Проект реализуется при поддержке Министерства экологии и является частью национальной программы по цифровизации экологической безопасности.

По словам участников запуска, внедрение системы стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с министерством и личной поддержке главы ведомства Ерлана Нуралиева. Как подчеркнули организаторы, это пример того, как политическая воля и технологические решения могут дать реальный результат в сфере охраны природы.

Система мониторинга сочетает круглосуточное видеонаблюдение, тепловизоры, дроны и алгоритмы искусственного интеллекта. Принцип её работы прост: ИИ фиксирует признаки задымления и мгновенно передаёт сигнал оператору. В случае необходимости на место направляется дрон, который позволяет уточнить координаты и масштаб возгорания. Это значительно сокращает время реагирования и повышает точность оценки ситуации.

Выбор локации для запуска пилотного участка неслучаен. Восточные леса считаются одними из наиболее уязвимых к природным возгораниям, особенно из-за частых грозовых разрядов. Только с начала 2025 года в Казахстане зафиксировано 42 лесных пожара, 34 из которых вызваны именно грозами.

По плану, подобные системы появятся на восьми участках в разных регионах страны. Цель проекта — усилить возможности специалистов лесного хозяйства и минимизировать последствия природных катастроф.

"Главная задача цифровизации — не заменить человека, а усилить его возможности. Один оператор не может наблюдать за тысячами гектаров в одиночку, а современные технологии позволяют сделать это точно, вовремя и системно", — отметили в ходе мероприятия.

Проект стал важным шагом в формировании новой модели природоохранной политики Казахстана, ориентированной на профилактику, быструю реакцию и устойчивое развитие экосистем.