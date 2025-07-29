В Казахстане следующим этапом цифровой трансформации в сфере труда станет внедрение искусственного интеллекта в процесс разработки профессиональных стандартов. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов на заседании правительства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, сегодня Министерство активно развивает Национальную систему квалификаций. Основная задача – максимально приблизить подготовку кадров к реальным потребностям рынка труда, где востребованы более 7 800 профессий.

"Из них профстандартами охвачено около 4 500, а разработано - 864 профессиональных стандарта. Чтобы сблизить систему образования с требованиями рынка труда сейчас проводится выравнивание образовательных программ под профессиональные стандарты. На сегодняшний день более 11 тысяч образовательных программ обновлены на их основе", - заявил Биахметов.

Кроме того, внедряется Цифровой банк навыков.

Как отметил вице-министр, следующим шагом станет внедрение искусственного интеллекта в процесс разработки профессиональных стандартов. Это позволит оперативно анализировать изменения на рынке труда, минимизировать рутинные процессы и обеспечить своевременное обновление стандартов в режиме реального времени.

Отдельно Биахметов остановился на работе платформы "Инновационный навигатор проектов", с помощью которой государство отслеживает создание рабочих мест в рамках инвестпроектов.

"На сегодняшний день на платформе ведется мониторинг 1 415 крупных инвестиционных проектов, в рамках которых планируется создание 222 тысяч рабочих мест. Из них 1 141 проект находится на стадии реализации, 274 проекта уже завершены, создано 33 тысячи рабочих мест. По 51 проекту зафиксированы проблемные вопросы. В связи с этим проводится совместная работа с заинтересованными государственными органами, регионами, а также с Национальной платой предпринимателей "Атамекен"", - сказал вице-министр.

Министерство призывает отраслевые государственные органы и акиматы завершить ввод данных по всем проектам в информационную систему государственного планирования, предусмотренным в трёхлетнем бюджете.