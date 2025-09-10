Карагандинская область уверенно движется в цифровое будущее: нейросети, компьютерное зрение и автоматизация внедряются в самые разные сферы — от торговли и транспорта до экологии и ЖКХ, передает BAQ.KZ.

Как стало известно на заседании, посвящённом Посланию Президента РК "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта", регион стал одной из площадок для активной цифровой трансформации в рамках национальной стратегии.

Одним из флагманских проектов стал "Мониторинг цен на продукты". Система использует нейронные сети для автоматического сбора и анализа данных о стоимости социально значимых товаров. Алгоритмы обрабатывают информацию с сайтов торговых сетей, создают аналитические сводки и помогают органам власти реагировать на скачки цен в режиме реального времени. Уже в разработке — расширение мониторинга на топливо и интеграция с кассовыми чеками, что позволит формировать точную и объективную потребительскую корзину.

Транспортная сфера тоже уходит в цифру. В пилотном режиме запущена система JoLScan, основанная на технологиях компьютерного зрения. Она анализирует видеозаписи с автомобильных регистраторов, распознаёт и классифицирует дефекты дорожного полотна, отмечая их на карте. Уже выявлено пять критических участков, требующих немедленного вмешательства.

Кроме того, в мегаполисах региона начала работу интеллектуальная система управления светофорами, способная автоматически регулировать трафик и сокращать пробки в часы пик.

Цифровизация коснулась и экологической сферы: в рамках национального проекта "Таза Казахстан" создано мобильное приложение для инвентаризации зелёных насаждений. С помощью искусственного интеллекта фиксируются координаты, характеристики и фотографии деревьев, что позволит лучше следить за их состоянием и обеспечивать эффективную охрану городской природы.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил продолжить внедрение цифровых решений во все сферы жизни региона, подчеркнув важность использования ИИ как инструмента устойчивого развития и повышения качества жизни граждан.