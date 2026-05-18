ИИ в eGov: какие изменения ждут казахстанцев
Экосистема eGov переходит на новый этап развития от цифровизации. Об этом сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК в ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ.
eGov 3.0
eGov переходит к новому этапу развития - eGov 3.0. Если раньше главной задачей был перевод государственных услуг в онлайн, то теперь акцент будет сделан на удобстве для граждан и проактивном формате обслуживания.
В Минцифры сообщили, что ключевые изменения связаны с моделью «государство без заявлений». Это означает, что часть услуг в будущем будет предоставляться автоматически, без необходимости подавать отдельное обращение.
Также планируется внедрение AI-ассистентов, развитие удобных сценариев получения услуг и интеграция eGov с внешними платформами и мобильными сервисами. Одним из таких решений станет мультиагентная платформа AlemGPT, которая позволит получать госуслуги через естественный диалог - от обращения до готового результата.
При этом новые инструменты не заменят привычные каналы. Граждане по-прежнему смогут пользоваться порталом eGov, приложением eGov mobile или выбирать диалоговый формат взаимодействия.
ИИ в eGov
ИИ будет встроен в eGov не как отдельная функция, а как часть всей системы. Его планируют использовать в поиске услуг, обработке обращений, подсказках для пользователей и сопровождении заявок.
Ожидается, что такие технологии сократят время получения услуг, уменьшат количество повторных обращений и снизят бумажную волокиту.
Защита персональных данных
Защита персональных данных будет одним из главных условий при внедрении ИИ в госуслуги.
Для этого будут использоваться защищенная государственная инфраструктура, ЭЦП, биометрическая идентификация и многоуровневый контроль доступа. То есть доступ к данным будет ограничен и контролируем.
При этом ИИ не будет самостоятельно принимать юридически важные решения. Он будет выполнять вспомогательную роль - помогать искать информацию, подбирать услуги и сопровождать пользователя. Окончательные решения останутся за государственными информационными системами.
Ожидаемые результаты
В 2026 году от внедрения ИИ в eGov ожидают более быстрых и удобных госуслуг.
ИИ должен помочь сократить время получения услуг, снизить нагрузку на ЦОНы, уменьшить количество ошибок при оформлении документов и сократить число отказов. Также ожидается рост проактивных услуг, когда государство само предлагает нужный сервис без лишних заявлений.
Кроме того, планируется расширить список автоматизированных услуг и увеличить число пользователей цифровых сервисов.
