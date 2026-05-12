ИИ в каждом классе: Указ Токаева запускает масштабную цифровизацию среднего образования
Президент подписал указ о внедрении ИИ в систему среднего образования.
Казахстан запускает внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования. Соответствующий указ подписал Глава государства, передает BAQ.kz.
Документ направлен на развитие современной образовательной системы и подготовку человеческого капитала в условиях стремительного развития технологий.
Правительству поручено до 1 июля 2026 года утвердить комплексный план внедрения ИИ в школы на 2026–2029 годы. Он будет включать создание персонализированного обучения, развитие цифровой инфраструктуры, подготовку педагогов и защиту персональных данных учеников.
Пилотный проект
До 1 июня 2026 года правительство должно представить предложения по запуску пилотного проекта в школах. После тестирования успешные решения планируется масштабировать по всей стране.
В указе также предусмотрено использование рекомендаций эксперта в сфере искусственного интеллекта Ли Кай-Фу.
Сроки внедрения
До 1 августа 2026 года школы должны получить необходимое техническое оснащение, включая стабильный высокоскоростной интернет.
К 1 сентября 2026 года планируется утвердить стандарты применения искусственного интеллекта в образовании, а также принять меры по повышению квалификации педагогов.
Что это даст
Ожидается, что внедрение ИИ поможет сократить разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами и повысит эффективность обучения.
При этом технологии будут использоваться как вспомогательный инструмент и не заменят работу учителей.
