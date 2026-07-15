ИИ вместо станков: как меняется мировая промышленность

Мировая промышленность вступает в новую фазу развития, где главным конкурентным преимуществом становятся данные и искусственный интеллект. К такому выводу пришли авторы исследования KPMG Global Tech Report 2026: Industrial Manufacturing. Согласно отчету, почти половина руководителей промышленных компаний уже получают ощутимую финансовую отдачу от внедрения цифровых технологий, а 87% считают, что именно они будут определять конкурентоспособность бизнеса в ближайшие годы.

Эксперты отмечают, что предприятия постепенно переходят от автоматизации отдельных процессов к созданию интеллектуальной производственной среды. Искусственный интеллект используют для прогнозирования качества продукции, предотвращения простоев оборудования, анализа производственных процессов и адаптации продукции под требования клиентов.

Особое внимание в исследовании уделено данным. Несмотря на то что более 80% компаний считают свою инфраструктуру для работы с информацией достаточно развитой, 76% руководителей называют низкое качество данных одним из главных препятствий для эффективного внедрения ИИ. В KPMG также отмечают растущий интерес промышленности к цифровым двойникам, системам мониторинга оборудования, облачным решениям и edge computing — технологии, при которой обработка данных происходит непосредственно рядом с производственными линиями. Это позволяет быстрее реагировать на изменения и снижать нагрузку на инфраструктуру.

Одновременно с развитием искусственного интеллекта предприятия увеличивают инвестиции в кибербезопасность. Почти половина опрошенных компаний планирует существенно нарастить расходы на защиту цифровой инфраструктуры уже в течение ближайшего года. Еще одним важным направлением становится подготовка персонала. Почти 90% руководителей считают, что управление AI-агентами станет одним из ключевых профессиональных навыков в течение следующих пяти лет.

Авторы исследования делают вывод, что промышленность постепенно меняет саму модель конкуренции: если раньше главным преимуществом были производственные мощности и капитал, то теперь все большее значение приобретают способность быстро обрабатывать информацию, принимать решения на основе данных и эффективно использовать искусственный интеллект.