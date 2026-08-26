ИИ внедрят в 500 сельских школах Казахстана

С нового учебного года в 500 малокомплектных школах Казахстана запустят пилотный проект по внедрению технологий искусственного интеллекта. Об этом на Августовской конференции педагогов в Астане сообщила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы ведомства, проект охватит школы во всех регионах страны. Инициатива реализуется по предложению профессора Кай-Фу Ли.

В министерстве рассчитывают, что применение искусственного интеллекта позволит существенно сократить время педагогов на рутинные задачи.

«По нашим расчетам, технологии искусственного интеллекта позволят экономить до 12 часов рабочего времени учителя в неделю. Это время педагоги должны направить на индивидуальную работу с детьми, восполнение пробелов в знаниях и развитие их способностей», – сказала Сулейменова.

При этом министр подчеркнула, что искусственный интеллект не рассматривается как замена педагогу.

«Наша позиция ясна: искусственный интеллект не заменит учителя, он останется помощником, который расширяет его профессиональные возможности», – отметила она.

Ранее сообщалось, что специальные занятия по культуре поведения начнут проводить с нового учебного года.