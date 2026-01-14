В спецучреждении Павлодара, оказывающем специальные социальные услуги детям с психоневрологическими нарушениями, искусственный интеллект выявил факт насилия над несовершеннолетним с аутизмом, передает BAQ.KZ.

Проект "Искусственный интеллект против насилия" реализуется по инициативе прокуратуры области в рамках курса, заданного Главой государства, на развитие цифровизации и внедрение технологий искусственного интеллекта. В учреждении в системы видеонаблюдения интегрирован ИИ, анализирующий поведение персонала и воспитанников и фиксирующий признаки агрессии — удары, крики и падения.

По данным надзорного органа, 30 декабря 2025 года система искусственного интеллекта зафиксировала избиение 13-летнего ребенка, страдающего аутизмом. Подозреваемым по делу является сторож областного психоневрологического центра.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 109-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Материалы уголовного дела находятся в производстве органов полиции.

Сообщается, что с момента запуска проекта это уже второй случай выявления побоев в данном учреждении. Ранее по аналогичному факту санитар центра был привлечен к уголовной ответственности и освобожден от занимаемой должности.