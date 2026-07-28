ИИ выявил пенсионную схему на 108 млн тенге в Алматы

В Казахстане для выявления случаев незаконного получения социальных выплат начали использовать искусственный интеллект. Благодаря этому в Алматы обнаружили 82 человека, оформивших пенсию по поддельным документам. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК по городу Алматы Мурат Муратбеков, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как обнаружили нарушения

По словам Мурата Муратбекова, для повышения адресности государственной социальной поддержки в социально-трудовой сфере внедрены цифровые технологии и механизмы автоматического выявления рисков.

«С помощью информационной системы были проверены пенсионные дела более 7 тысяч граждан, вышедших на пенсию в разные годы. В результате в 82 случаях выявлено использование поддельных документов. Некоторые граждане использовали чужие трудовые книжки или документы, принадлежащие другим лицам. Все эти факты мошенничества были выявлены с помощью информационной системы», – сообщил Мурат Муратбеков.

Государству причинен ущерб

По данным ведомства, из-за выявленных нарушений государству был причинен ущерб на сумму свыше 108 млн тенге.

«Совместно с государственной корпорацией «Правительство для граждан» проводится работа по возврату этих средств. На сегодняшний день в бюджет уже возвращено более 70 млн тенге. Еще 38 млн тенге предстоит взыскать», – сказал глава департамента.

Как ИИ выявляет нарушения

Мурат Муратбеков отметил, что в информационную систему внедрены элементы искусственного интеллекта, которые автоматически сравнивают записи в трудовых книжках разных граждан и выявляют подозрительные совпадения.

«Раньше встречались случаи, когда данные одной трудовой книжки использовались при оформлении пенсии на другого человека. Сотрудник не может определить это визуально, поскольку невозможно узнать, кому ранее принадлежал документ. Искусственный интеллект выявляет одинаковые записи в трудовых книжках разных людей и отмечает их как риск. После этого мы проводим дополнительную проверку через архивы», – пояснил он.

Именно благодаря этому механизму удалось установить, что сведения в 82 документах не соответствовали действительности.

Какие еще нарушения выявляет система

Кроме того, информационная система способна обнаруживать попытки искусственно увеличить трудовой стаж.

«После 1998 года трудовой стаж учитывается по обязательным пенсионным взносам. Некоторые граждане перед выходом на пенсию пытаются перечислить пенсионные взносы за прошлые периоды, чтобы увеличить стаж. Информационная система автоматически выявляет такие поздние платежи и относит их к группе риска. Затем мы проверяем, действительно ли человек работал у указанного работодателя», – объяснил Мурат Муратбеков.

По его словам, использование цифровых технологий и искусственного интеллекта помогает предотвращать незаконное получение социальных выплат и обеспечивает более эффективный контроль за использованием бюджетных средств.