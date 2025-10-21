Президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI в Астане, передает BAQ.KZ.

Главам государств представили новейшие разработки в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев презентовал лидерам концепцию AI-Driven Government — ситуационный центр для анализа и управления государственными процессами с применением GovTech-решений.

Президентам продемонстрировали технологии Smart City, инновации в сфере робототехники, а также проекты Samruk-Kazyna, направленные на внедрение ИИ в ключевых отраслях экономики.

Кроме того, Токаев и Алиев ознакомились с деятельностью инновационного кластера Astana Hub, объединяющего более 1800 IT-компаний и стартапов, включая свыше 460 с иностранным участием.

Главам государств также представили разработки казахстанских компаний, которые успешно выходят на международные рынки, укрепляя технологический имидж страны.