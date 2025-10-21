Ильхам Алиев высоко оценил уровень казахско-азербайджанских отношений
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о высоком уровне стратегического партнёрства между Казахстаном и Азербайджаном, подчеркнув, что отношения двух стран строятся на прочной исторической основе, передает BAQ.KZ.
"Наши народы связывают многовековая дружба и братство, основанные на духовной и культурной общности. Это прочный фундамент, на котором мы выстраиваем наши межгосударственные отношения", – отметил Ильхам Алиев.
Глава Азербайджана подчеркнул, что за последние три года состоялось более десяти взаимных визитов на высшем уровне, что свидетельствует об интенсивной динамике взаимодействия.
"Каждая встреча, каждое обсуждение направлены на конечный результат. Сегодня мы заслушали доклады отраслевых министров, а также планы на будущее. И то, что мы услышали, вызывает удовлетворение, потому что выполняется все, что было намечено. Результаты, достигнутые в рамках Межгосударственного совета, идут на пользу нашим странам и народам", – сказал Алиев.
Самое читаемое
- Какие выплаты получат казахстанцы ко Дню Республики
- Иностранцев лишили незаконно захваченной земли в Алматы
- Ипотека под давлением: почему казахстанские банки массово приостановили выдачу жилищных кредитов
- Казахстан и Азербайджан на пути к $1 млрд: что принесёт визит Алиева в Астану
- Военные не могут накопить на жилье: Минобороны призывает снизить ставки