Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о высоком уровне стратегического партнёрства между Казахстаном и Азербайджаном, подчеркнув, что отношения двух стран строятся на прочной исторической основе, передает BAQ.KZ.

"Наши народы связывают многовековая дружба и братство, основанные на духовной и культурной общности. Это прочный фундамент, на котором мы выстраиваем наши межгосударственные отношения", – отметил Ильхам Алиев.

Глава Азербайджана подчеркнул, что за последние три года состоялось более десяти взаимных визитов на высшем уровне, что свидетельствует об интенсивной динамике взаимодействия.