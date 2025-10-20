Илон Маск добавит в X новую функцию
Соцсеть готовит запуск площадки для покупки и обмена имен пользователей.
Соцсеть X, принадлежащая Илону Маску, готовит к запуску новую функцию - платформу для торговли уникальными именами пользователей, аналогичную сервису Fragment в Telegram, передает BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.
Верифицированный профиль Handle Marketplace в X уже анонсировал скорый старт проекта. Площадка позволит пользователям покупать и резервировать редкие или неактивные юзернеймы.
На первом этапе сервис доступен подписчикам уровня Premium Businesses Full Access, а позднее - и владельцам подписки Premium+. Они смогут запрашивать желаемые имена без дополнительных затрат.
При этом самые редкие имена пользователей будут распределяться с учётом активности и охвата аудитории — учитываться будут частота публикаций, вовлечённость и другие метрики. Если же подписчик откажется от Premium+, он утратит право на полученное имя аккаунта.
Инициатива Маска во многом повторяет модель Telegram, где с 2022 года действует платформа Fragment, позволяющая пользователям торговать никнеймами с помощью криптовалюты Ton.
