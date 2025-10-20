Соцсеть X, принадлежащая Илону Маску, готовит к запуску новую функцию - платформу для торговли уникальными именами пользователей, аналогичную сервису Fragment в Telegram, передает BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

Верифицированный профиль Handle Marketplace в X уже анонсировал скорый старт проекта. Площадка позволит пользователям покупать и резервировать редкие или неактивные юзернеймы.

На первом этапе сервис доступен подписчикам уровня Premium Businesses Full Access, а позднее - и владельцам подписки Premium+. Они смогут запрашивать желаемые имена без дополнительных затрат.

При этом самые редкие имена пользователей будут распределяться с учётом активности и охвата аудитории — учитываться будут частота публикаций, вовлечённость и другие метрики. Если же подписчик откажется от Premium+, он утратит право на полученное имя аккаунта.

Инициатива Маска во многом повторяет модель Telegram, где с 2022 года действует платформа Fragment, позволяющая пользователям торговать никнеймами с помощью криптовалюты Ton.