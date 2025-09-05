Генеральный директор Tesla Илон Маск может получить колоссальный пакет вознаграждения на сумму 1 триллион долларов, если компания сумеет достичь ряда крайне амбициозных целей в течение ближайших десяти лет. Об этом сообщается в документах, опубликованных автопроизводителем, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на NBC News.

Согласно регуляторной отчётности, план предусматривает 12 траншей акций, которые Маск сможет получить при выполнении ключевых показателей — от объемов производства автомобилей до общей капитализации компании.

"Уже на ранних этапах Tesla предстоит достичь рыночной оценки в 2 трлн долларов и выйти на производство 20 миллионов электромобилей. Для сравнения: в 2024 году компания поставила менее 2 миллионов машин. В числе условий также фигурирует запуск в коммерческую эксплуатацию миллиона роботакси и выпуск миллиона гуманоидных роботов с элементами искусственного интеллекта", - пишет издание.

По условиям программы, Маск должен оставаться во главе Tesla минимум семь с половиной лет, чтобы получить первые выплаты, и десять лет — чтобы получить весь пакет. Кроме того, план предусматривает расширение его полномочий в качестве основного акционера компании.

Интересно, что в одном из последних траншей прописано требование, чтобы Маск разработал систему преемственности и обозначил возможного кандидата на пост главы компании.

Очередное собрание акционеров Tesla назначено на 6 ноября. На предыдущем, состоявшемся 13 июня прошлого года, инвесторы проголосовали за возвращение Маску рекордного пакета вознаграждений на 44,9 млрд долларов, ранее отменённого решением суда штата Делавэр.

На фоне этих новостей акции Tesla прибавили почти 2% на торгах перед открытием рынка.