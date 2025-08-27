Илон Маск обвинил Apple и OpenAI в сговоре и попытке подавить конкуренцию в сфере искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. Миллиардер подал 61-страничный иск в федеральный суд Техаса от имени своих компаний xAI и X Corp.

По версии Маска, Apple намеренно продвигает ChatGPT и продукты OpenAI в App Store, искусственно занижая рейтинг конкурентов — в частности его чатбота Grok. В иске говорится, что партнерство двух корпораций — это "история о том, как два монополиста объединились, чтобы сохранить господство в мире, где главной технологией становится искусственный интеллект".

Документ утверждает, что Apple рассматривает ИИ как угрозу своей "империи iPhone" и поэтому вступила в сговор с OpenAI. Саму OpenAI Маск обвиняет в том, что компания ставит прибыль выше безопасности, стремясь закрепить лидерство после успеха ChatGPT. Иск Маска перекликается с антимонопольным расследованием Министерства юстиции США против Apple, поданным год назад. Теперь бизнесмен требует не только компенсации, но и судебного запрета на предполагаемую "незаконную тактику" корпораций.