Илон Маск временно отказался от планов по созданию собственной партии в США, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

По данным издания Wall Street Journal, миллиардер решил сосредоточиться на бизнесе и при этом не рисковать отношениями с влиятельными республиканцами, опасающимися, что третья партия может отобрать у них голоса. Тем не менее сам Маск опроверг эти сообщения. 20 августа он заявил в соцсети X:

"Ничто из сказанного WSJ не следует воспринимать как правду".

По информации WSJ, в последнее время предприниматель много общается с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Издание утверждает, что Маск рассматривает возможность направить часть своих средств на поддержку Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году.

При этом источники подчеркивают: окончательно Маск не отказался от идеи собственной партии и может вернуться к ней ближе к промежуточным выборам 2026 года.