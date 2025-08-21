Илон Маск приостановил идею создания "Партии Америки"
Предприниматель решил сосредоточить внимание на своих компаниях.
Илон Маск временно отказался от планов по созданию собственной партии в США, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.
По данным издания Wall Street Journal, миллиардер решил сосредоточиться на бизнесе и при этом не рисковать отношениями с влиятельными республиканцами, опасающимися, что третья партия может отобрать у них голоса. Тем не менее сам Маск опроверг эти сообщения. 20 августа он заявил в соцсети X:
"Ничто из сказанного WSJ не следует воспринимать как правду".
По информации WSJ, в последнее время предприниматель много общается с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Издание утверждает, что Маск рассматривает возможность направить часть своих средств на поддержку Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году.
При этом источники подчеркивают: окончательно Маск не отказался от идеи собственной партии и может вернуться к ней ближе к промежуточным выборам 2026 года.
