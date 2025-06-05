Илон Маск запускает зашифрованный мессенджер XChat
Бизнесмен представил мессенджер с исчезающими сообщениями и звонками.
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Илон Маск анонсировал запуск нового мессенджера под названием XChat, который, по его словам, обеспечивает максимальный уровень приватности и безопасности. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter), передает BAQ.KZ.
По словам Маска, XChat поддерживает:
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сквозное шифрование,
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исчезающие сообщения,
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отправку любых типов файлов,
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аудио- и видеозвонки,
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а также регистрацию без номера телефона.
"Мы запускаем совершенно новый XChat… Он построен на языке Rust и использует шифрование в стиле биткоина. Это совершенно новая архитектура", — написал Маск.
Однако заявление о "шифровании как у биткоина" вызвало резонанс среди специалистов. В частности, на пост Маска ответил Люк Дешьер, разработчик Bitcoin Core и технический директор майнингового пула OCEAN:
"Биткоин даже не использует шифрование", — подчеркнул он, напоминая, что протокол Bitcoin работает на цифровых подписях и хешировании, а не на классическом шифровании.
Тем не менее XChat уже привлёк внимание пользователей как потенциальный конкурент WhatsApp, Telegram и Signal. Особое внимание аудитория обращает на архитектуру без привязки к SIM-карте, что может расширить анонимность и удобство использования.
Дата релиза и поддерживаемые платформы пока не уточняются.
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