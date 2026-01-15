Имам в смартфоне: ДУМК запускает приложение "Imam AI"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По словам муфтията, мобильное приложение на основе искусственного интеллекта "IMAM AI" позволит снизить нагрузку на служителей религии, передает BAQ.KZ.
– В соответствии с требованиями времени нам необходимо системно внедрять возможности искусственного интеллекта в религиозную сферу. Это, прежде всего, позволит оперативно и достоверно отвечать на религиозные вопросы населения, а также снизить нагрузку на служителей религии.
В этой связи необходимо разработать специальное мобильное приложение, которое с помощью искусственного интеллекта будет отвечать на религиозные вопросы.
В связи с этим мы намерены представить мобильное приложение "Imam AI", работающее на основе искусственного интеллекта, опирающееся на надежные источники и способное мгновенно отвечать на религиозные вопросы, — написал на странице в Instagram Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.
Самое читаемое
- Военнослужащие береговой охраны Атырау несут службу в аварийном здании
- Жители Темиртау остались без отопления в разгар сильных морозов
- Город Алатау может стать напрямую подчинённым правительству — депутат
- Строительство второй линии метро Алматы оценили в 1,2 триллиона тенге
- В Казахстане изменили правила погребения и ухода за могилами