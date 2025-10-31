Дефицит электроэнергии в Казахстане может удвоиться. По прогнозам экспертов, в этом году энергосистеме республики будет недоставать до 5 миллиардов киловатт-часов. И это максимум за последнее время. Ежегодно энергопотребление в стране увеличивается сразу по целому ряду причин. В первую очередь, из-за устаревшей инфраструктуры. Средний износ линий электропередачи превышает 70%, а четверть тепловых электростанций находится в критическом состоянии. Отсюда и высокие потери при производстве и передачи электроэнергии в сетях. Впрочем, рост экономики, расширение и запуск новых производств, а также развитие цифровых технологий усиливают нагрузку. Как власти решают проблему и не останутся ли казахстанцы без света, разбирался корреспондент Baq.kz.

Дефицит электроэнергии в Казахстане нарастает на протяжении нескольких лет. По данным аналитиков Energyprom.kz, в прошлом году в стране произвели около 118 млрд кВтч. В то время как потребили почти 120 млрд кВтч. Не хватило - 2 млрд. В этом году дефицит может удвоится, в том числе за счет снижения производства энергии и выбытия мощностей. Это связано с высоким износом основного и сетевого оборудования. Такой неутешительный прогноз озвучивают не только эксперты, но и приводят сами чиновники в программных документах.

За последние десятилетия в отрасли накопилось немало системных проблем. Большую часть генерирующих мощностей, а это 60%, эксплуатируют на протяжении более чем 30 лет. При этом ежегодно потребление электроэнергии только увеличивается. Растущая экономика требует много ресурсов. Особенно в таких отраслях, как промышленность, строительство, ЖКХ и цифровая индустрия.

Нехватку электроэнергии Казахстан испытывает в так называемые часы пик. Как правило, зимой дефицит нарастает до максимальных значений и может достигать до 2 ГВт, рассказывает эксперт Марат Калменов. Остро он ощущается в южных и центральных регионах, где темпы роста потребления превышают возможности существующих мощностей. Чтобы сбалансировать нагрузку, приходится закупать электроэнергию в России и странах Центральной Азии. По официальным данным, с начала года уже импортировали 1 миллиард кВтч. Это пока меньше, чем в прошлом году, в том числе благодаря аномально теплой осени.

До 2022 года в Казахстане даже сохранялся профицит энергоресурса. Дефицит возник с массовым притоком майнеров. В 2021 году они попали под запрет в Китае и многие из них решили переместиться в нашу страну. В первую очередь, их привлекла относительно дешевая электроэнергия и территориальная близость. Тогда мы вошли в мировую тройку по расходованию ресурса на майнинг.

"С появлением майнеров весь наш резерв на 1,5 ГВт, который имелся в системе, утилизировали. Это привело к тому, что у нас в тот же год, стал нарастать дефицит, особенно в часы пик. Не хватало мощностей. В прошлом году он достиг 2-х миллиард кВтч. В этом году, думаю, что удвоится. Частично мы покрываем его с помощью импорта. Остальной объем закрываем за счет собственных мощностей. При этом наши источники работают практически на пределе своих возможностей. Пока мы идем на уровне прошлого года. Причина в том, что у нас система не молодеет. Энергоисточники изношены. В прошлом году достигли пика, который был возможен на этих мощностях. Работая на пределе, оборудование еще быстрее изнашивается", - говорит энергетик.

По этой причине, по его мнению, в этом году в стране могут выработать меньше ресурса. Однако надежда на то, что до конца года в Казахстане введут дополнительно 621 МВт, из которых, по словам Марата Калменова, более двух третей произведут за счет строительства возобновляемых источников энергии. А остальной объем нарастят благодаря реконструкции и модернизации станций.

"Где-то 150-200 МВт можно получить, но это позволит до конца года получить только миллиард кВтч. И он не закроет дефицит, который образуется из-за ускоренного роста потребления. За счет цифровизации, увеличения населения, сама экономика растет. По последним данным, рост более 6 %. И этот показатель повлиял на то, что у нас нарастает дефицит. И в этом плане недостаток мощностей может лимитировать рост экономики, уже начиная с этого года. Она растет экстенсивным способом. Условно, почти 5% роста ВВП сопровождается практически адекватным ростом потребления энергии. Это может говорить о нескольких причинах. Например, присутствие в экономике майнинговых ферм, которые потребляют достаточно много энергии, не добавляя стоимости в валовый национальный продукт. Рост в машиностроительной и горнодобывающей отраслях ведет также к росту потребления электроэнергии", - поясняет эксперт.

После череды коммунальных аварий, которые произошли в Казахстане 3 года назад, в стране проводят масштабное обновление инфраструктуры. Уже удалось снизить износ ТЭЦ на 3% и улучшить их технологическое состояние. Ремонтировать и модернизировать энергопредприятия продолжат. Для этого даже приняли нацпроект, а также возобновили программу "Тариф в обмен на инвестиции". Однако сейчас этих усилий недостаточно, нужны и другие меры, например, развитие региональной торговли электроэнергией, говорит энергетик. Уже сейчас модернизация не поспевает за ростом потребления.

"Вот эта разница, которая образуется между производством и потреблением, как раз приводит к появлению дефицита мощностей. Особенно в часы пик - до 2 МВт у нас, что приходится загружать практически все имеющиеся мощности. И, когда уже не хватает энергии, даже с тех станций, которые в Казахстане имеются, национальный системный оператор начинает импортировать по заключенным контрактам электроэнергию. То есть на закрытие образовавшегося дефицита, а также во время вынужденных остановок энергетических установок во время технологических нарушений и аварий. В этом году их удалось избежать. Но, тем не менее, у нас оборудование заходит на ремонт и в этот период особенно не хватает мощностей", - продолжает энергетик.

Для системного решения проблемы Казахстану необходимо предпринять несколько шагов. А именно строить новые мощности, включая АЭС. Но даже она не поможет закрыть растущие потребности экономики. Тем более, что появиться атомная электростанция может только через 10 лет.

"До этого момента необходимо, первое, продолжать ремонтировать, восстанавливать и реконструировать действующие активы. Это позволит, не потерять имеющиеся мощности. Второе. Серьезно нужно улучшать эффективность действующих активов на стороне производства, передаче и распределении энергии. К сожалению, так как у нас активы изношены, особенно в сети, местами до 80-90%, у нас достаточно высокие потери при производстве и передаче. Соответственно, необходимо не только сами ТЭЦ ремонтировать, но и реконструировать сети. Необходимо также повышать эффективность при потреблении в ЖКХ, промышленности и госучреждениях. И не стоит забывать, у нас достаточно старый и изношенный жилищный фонд", - отмечает Марат Калменов.

Средние технические и коммерческие потери в сетях составляют 10–12%, а в отдельных регионах - до 17,2%, приводит данные эксперт. Это эквивалентно почти 1 ГВт мощности, что сопоставило с работой крупной электростанции.

"Кроме того, сегодня, к сожалению, тарифная политика, которая работает по схеме затраты плюс, не стимулирует сильно экономить. Так как у нас индивидуальный тариф практически каждому энергопредприятию, соответственно, эта модель предполагает, что они должны показать максимальные затраты, для получения оптимального для предприятия тариф и потом их реализовать в рамках тарифной сметы. Когда показывают неисполнение или сильно будут экономить, тариф могут пересмотреть в сторону уменьшения", - объясняет эксперт.

В целом, по мнению Марата Калменова, решение должно быть комплексным и опираться на взаимосвязанные направления. Речь об ускоренном вводе и модернизации мощностей, а также сетевой инфраструктуры. Это реализация 68 проектов на 6,7 ГВт, которые рассчитаны до 2029 года. Также цифровизации энергетики. А именно внедрении "умных" приборов учета, технологии Smart Grid, ИИ-моделей прогнозирования, цифровых двойников и систем предиктивной диагностики. Кроме того, необходимо создать экономические условия для масштабной термомодернизации жилищного фонда и госактивов. Кроме того, повышать эффективность, как при производстве и передачи энергии, так и при потреблении, заключил энергетик.

Председатель ОЮЛ "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY" Болат Акчулаков напоминает, что энергетика – это основа экономики любого государства. Он также говорит о большом износе оборудования на энергоисточниках. Более того, большинство из них использует уголь.

"Сегодня повсеместно идет запрет на использование угля. В основном финансируют проекты с использованием газа, регенерации теплоэнергии и возобновляемых источников. Но здесь тоже есть очень много вопросов, потому что, во-первых, они не могут обеспечивать устойчивость всей энергосистемы. Это аксиома. Второй вопрос, к сожалению, современный КПД этих станций - не такой высокий. Учитывая климатические особенности Казахстана, возобновляемые источники энергии, их технологии сегодня не позволяют производить и поставлять тепловую энергию, которая очень важна зимой, особенно в Астане. Нам нужно очень много тепла", - подчеркивает Болат Акчулаков.

Есть много разных подходов и важно найти баланс. По его словам, нельзя ограничиваться использованием только возобновляемых источников или ископаемым топливом.

"Если есть возможность, допустим, где-то на юге использовать возобновляемые источники энергии, нужно это делать. Но не забывать об устойчивой системе и развивать параллельно базовые станции, которые используют ископаемое топливо. Нужно внимание снова обратить на уголь. Потому что это ценное сырье, для энергетики оно пока остается одним из основных. Вопрос в другом. Как снизить выбросы. Для этого нужно применять современные технологии, которые позволяют использовать уголь более безопасно, то есть абсолютно не допуская выбросов вредных оксидов и т.д., плюс улавливание углекислого газа. Тоже такие технологии есть. Вот этот тип современных станций. Еще есть варианты использования угля в углехимии. То есть, не сжигая его путем физико-химических процессов, получать синтетические виды продуктов, в том числе и синтетический газ, который в дальнейшем можно более безопасно использовать как переходное топливо в энергопереходе для работы тех же газовых турбин на энерго и теплопроизводящих станциях", - считает эксперт.

Он также уверен, что нужно учитывать не только рост потребления, но и рост экономики. Стоит задача - отойти от сырьевой направленности и наладить собственное производство. Для этого потребуется больше энергии.

"Были ранее прогнозы, допустим в ближайшее время до 2030 года возможен рост в 2 раза. Правда, по середине, потому что большие промышленные объекты вводятся не в течении одного года, а, минимум, в течение, примерно, 4 лет. Поэтому, я думаю рост на уровне ближе к 200 млрд кВтч - это вполне допустимо в ближайшие 10-15 лет. Поэтому в энергии потребности много, нужно использовать все возможные варианты. И возобновляемые, и базовые", - поделился представитель ОЮЛ "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY".

По данным министерства энергетики, в прошлом году из России импортировали 2,2 млрд кВтч. Для покрытия дефицита в стране реализуют план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли. Документ предусматривает ввод дополнительно более 26 ГВт новых генерирующих мощностей до 2035 года.

"Активная урбанизация городов, а также рост экономики с увеличением потребления демонстрирует необходимость модернизации, реконструкции и обновления существующих генерирующих мощностей. Таким образом, ввод новых мощностей осуществляется как путем модернизации существующих станций, так и строительством новых генерирующих установок. Это модернизация, расширение и реконструкция – 5 ГВт. Строительство новой генерации – 10,5 ГВт. Проекты возобновляемых источников энергии – 8,4 ГВт, АЭС – 2,4 ГВт. Реализация данных проектов позволит исключить дефицит в энергосистеме и позволит обеспечить ее необходимым резервом мощности", - ответили в профильном ведомстве.

Что касается доли генерации электрической энергии, на ТЭС на угле приходится 63,2%, ТЭС на газе – 21,9, ГЭС – 8,5, ВИЭ – 6,4.

К слову, алматинскую ТЭЦ-2 планируют перевести на газ, кроме того, в мегаполисе на базе Алматинской ТЭЦ-3 намерены построить новую ПГУ. Новые газовые станции могут появиться в Актау, Атырау, Актобе, Астане, Таразе, Кызылорде, Шымкенте и в Туркестанской области. Это поможет улучшить экологическую обстановку в этих регионах, считают в Минэнерго.

Несмотря на усилия по модернизации и введению новых объектов генерации, темпы обновления все ещё отстают от темпов роста потребления. Эксперты сходятся во мнении, решить проблему можно только комплексно. А именно через строительство новых станций, включая АЭС, развитие возобновляемых источников энергии, цифровизацию отрасли и повышение энергоэффективности на всех уровнях. При этом важно реформировать тарифную политику и стимулировать предприятия к экономии ресурсов, а не к наращиванию затрат.