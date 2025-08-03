Индия сохранит импорт российской нефти, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа о санкциях, передает BAQ.KZ. Об этом в субботу сообщили Reuters два источника в индийском правительстве на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса.

На фоне введения нового 25-процентного тарифа на индийский экспорт в США, Трамп в прошлом месяце в публикации в Truth Social дал понять, что Индия может столкнуться с дополнительными штрафными мерами за закупки российского оружия и нефти. В пятницу он также заявил журналистам, что, по его сведениям, Индия якобы прекращает закупки российской нефти.

Однако, по данным источников Reuters, никаких немедленных изменений в поставках не планируется.

Это долгосрочные нефтяные контракты. Просто так прекратить закупки за одну ночь невозможно, — пояснил один из источников издания.

Другой источник подчеркнул, что импорт российской нефти помог Индии сдержать рост мировых цен на нефть, несмотря на западные ограничения в отношении российской энергетики. В отличие от нефти из Ирана или Венесуэлы, российская нефть не подпадает под прямые санкции, и Индия закупает её по цене ниже установленного Евросоюзом потолка.

Также в субботу газета The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных индийских чиновников сообщила, что официальная позиция правительства Индии по вопросу импорта нефти не изменилась.

Власти Индии не ответили на запрос Reuters о комментарии относительно планов по закупке нефти. Однако на регулярном брифинге в пятницу представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал сообщил, у них с Россией стабильное и проверенное временем партнёрство.

Россия остаётся крупнейшим поставщиком нефти для Индии, которая является третьим в мире по объёму импорта и потребления нефти. С января по июнь 2025 года Индия ежедневно импортировала около 1,75 млн баррелей российской нефти, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.