В Индонезии вспыхнули массовые протесты против жилищных пособий для депутатов, которые общественность сочла чрезмерными на фоне бедности и роста цен, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. В столкновениях с полицией погибли не менее четырех человек, десятки получили ранения.

Акции начались в Джакарте 25 августа и быстро распространились на крупнейшие города страны. Демонстранты забрасывали полицию камнями и бутылками, поджигали автомобили и здания местных парламентов. В ответ силовики применяли слезоточивый газ и водометы. В Бандунге жертвами пожара в административном здании стали трое человек, еще пятеро пострадали.

Напряжение усилилось после появления видео гибели 21-летнего курьера, оказавшегося в центре беспорядков. Его смерть вызвала новый всплеск возмущения. Президент Прабово Субианто в телеобращении выразил соболезнования и призвал к спокойствию, заявив, что его шокировали действия силовиков.