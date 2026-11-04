Инфляция в Европе достигла максимума за три года

Цены в странах еврозоны растут быстрее всего за последние три года. В октябре инфляция достигла 4% против 3,8% в сентябре. Главная причина в подорожании энергоносителей на фоне войны с Ираном. Экономисты предупреждают, что в ближайшие месяцы ситуация может ухудшиться.

Как сообщает Reuters, новые данные опубликовало европейское статистическое ведомство Eurostat. Показатель охватывает 21 страну, использующую евро.

Рост цен уже вдвое превышает целевой уровень Европейского центрального банка, составляющий 2%.

Особенно заметно дорожают продукты питания. Цены на необработанные продукты, включая свежие овощи и фрукты, выросли на 4,6% по сравнению с октябрем прошлого года.

Услуги подорожали на 3,3%, промышленные товары на 1,2%.

При этом базовая инфляция, которая рассчитывается без учета продуктов питания и энергоносителей, осталась на уровне 2,5%.

Европейцам грозит дальнейшее подорожание

По оценкам аналитиков, высокие цены на дизельное топливо и природный газ постепенно отражаются на стоимости других товаров и услуг.

Дополнительные опасения вызывает низкий уровень запасов газа в европейских хранилищах перед зимой. Это повышает риск увеличения расходов на отопление.

Европейский центральный банк уже дважды повышал процентные ставки в 2026 году. На прошлой неделе регулятор оставил их без изменений, но представители нескольких национальных центробанков допускают очередное повышение в декабре.

По прогнозу регулятора, инфляция может оставаться выше 4% на протяжении значительной части первого полугодия 2027 года. После этого ожидается замедление роста цен.