По данным Бюро национальной статистики РК, годовая инфляция в Казахстане в январе 2026 года составила 12,2%. По сравнению с декабрём показатель немного снизился (12,3%), однако в месячном выражении рост цен ускорился до 1%, что свидетельствует о сохраняющемся высоком инфляционном давлении, передает BAQ.kz.

Основной вклад в инфляцию внесли продукты питания, которые за год подорожали на 12,9%. Наиболее заметно выросли цены на мясо и птицу — на 23%, а также на колбасные изделия — на 19%. Молочные продукты прибавили в цене около 11–12%, безалкогольные напитки — на 16,8%. При этом овощи, напротив, подешевели на 2,7%, частично сдержав общий рост цен.

Непродовольственные товары за год подорожали на 11,7%. Существенный рост зафиксирован на бензин — на 16,8%, а также на одежду и обувь, которые выросли в цене на 10–11%. Это отражается на повседневных расходах населения, включая транспорт и базовые покупки.

Платные услуги выросли на 12%. Среди них заметно подорожали аренда жилья — на 12,3%, газ — до 24,7%, услуги водоотведения — на 18,7%. Также увеличились тарифы на содержание жилья, лифт и домофон.

В региональном разрезе самая высокая инфляция отмечена в Северо-Казахстанской области — 14,3%. Далее следуют Акмолинская, Павлодарская и область Ұлытау — по 13,5%. В Астане инфляция составила 11,9%, в Алматы — 11,8%, в Шымкенте — 12%.