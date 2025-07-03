Инфляция в Казахстане продолжает расти: в мае 2025 года годовой рост цен составил 11,3%, что на 0,6% больше, чем в апреле, передает BAQ.KZ. В частности, цены на платные услуги выросли на 16%, а на продовольственные товары - на 9,6%. В этом году основной вклад в инфляцию внесли продукты питания, жилищные услуги и здравоохранение.

Одним из главных драйверов инфляции стал сектор услуг. Так, наибольшее удорожание наблюдается в таких сферах, как связь, культура и отдых, жилищно-коммунальные услуги и здравоохранение. Например, услуги сотовой связи подорожали на 19,5%, а организация отдыха - на 62,3%.

Цены на жилищно-коммунальные услуги также ударили по кошелькам казахстанцев: холодная вода подорожала на 97,6%, а газ - на 15%. В сфере здравоохранения наибольшее удорожание зафиксировано на услуги медицинских лабораторий (на 29,2%) и первичный приём к врачу (на 16,3%).

Однако в транспортной сфере рост цен был гораздо менее заметным, с увеличением стоимости проезда на 7,3%. Самыми "щадящими" для бюджета стали такси, где цены увеличились всего на 10%, и страхование, которое подорожало лишь на 3,5%.

Эксперты отмечают, что при таких темпах роста цен для большинства казахстанских семей становится всё сложнее планировать бюджет, особенно в условиях подорожания базовых услуг и товаров.