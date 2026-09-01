Инфляция в Казахстане замедлилась до 9,8% в августе

Годовая инфляция в Казахстане в августе 2026 года составила 9,8%, снизившись по сравнению с июлем, когда показатель находился на уровне 10,2%, передает BAQ.KZ со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

За месяц цены выросли на 0,6%. Такой же уровень месячной инфляции был зафиксирован в июле.

Что подорожало сильнее всего

В годовом выражении наиболее заметно выросли цены на непродовольственные товары – на 11,4%.

Продовольственные товары подорожали на 9,5%, платные услуги – на 8,9%. При этом по всем трем направлениям годовые темпы роста цен оказались ниже, чем месяцем ранее.

Среди отдельных товаров заметнее всего подорожали колбасы и изделия из мяса – на 14,3%, мясо и птица – на 12,9%, безалкогольные напитки – на 12,4%. Цены на бензин выросли на 12,8%, одежду – на 10,2%, обувь – на 10,8%.

При этом некоторые продукты стали дешевле. Овощи за год снизились в цене на 2,5%, фрукты, ягоды и орехи – на 0,7%.

Аренда жилья выросла на 17,1%

Среди платных услуг одним из наиболее заметных остается рост стоимости аренды жилья. За год она подорожала на 17,1%.

Обслуживание, ремонт и обеспечение безопасности жилья выросли в цене на 13,1%. Газ, транспортируемый по распределительным сетям, подорожал на 20%, электроэнергия – на 4%. При этом стоимость холодной воды снизилась на 40,9%.

Наибольший вклад в годовую инфляцию внесли продукты питания и безалкогольные напитки – 3,6 процентного пункта.

Где инфляция самая высокая

Самая высокая годовая инфляция в августе зафиксирована в Северо-Казахстанской области – 12%. Далее идут область Жетісу – 11,7%, Акмолинская область – 11,6% и Туркестанская область – 11,3%.

Самый низкий показатель сложился в Карагандинской области – 8,1%. В Алматы инфляция составила 8,7%, Павлодарской области – 9%, Западно-Казахстанской – 9,1%.

В Астане годовая инфляция соответствует среднереспубликанскому уровню – 9,8%.

Что происходило с ценами в августе

За один месяц сильнее всего выросли цены на платные услуги – на 1,2%. Непродовольственные товары подорожали на 0,8%.

Продовольственные товары, напротив, подешевели на 0,1%. Общая месячная инфляция составила 0,6%.

Для сравнения, в августе 2025 года месячная инфляция составляла 1%. Это означает, что в августе этого года рост цен был заметно медленнее.