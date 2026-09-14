Инициатива Казахстана по волонтерству получила поддержку в Латинской Америке и Карибском бассейне

Международный год волонтеров в целях устойчивого развития IVY 2026, объявленный ООН по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, получил поддержку стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Региональные участники сосредоточились на координации волонтерских программ, социальных и экологических проектах и развитии правовой базы добровольчества, передает BAQ.KZ.

Одним из главных направлений стало укрепление институциональной основы волонтерства. Представители Чили, Мексики, Доминиканской Республики, Гондураса и Гватемалы на совместной площадке обсудили национальные модели координации добровольческой деятельности.

Тема вошла и в повестку IX заседания Форума стран Латинской Америки и Карибского бассейна по устойчивому развитию.

Отдельный пример представила Гватемала. В стране презентовали Закон о содействии волонтерству, который должен закрепить признание и поддержку добровольческой деятельности как части политики устойчивого развития.

В Гондурасе в рамках IVY 2026 реализуют социальные, образовательные и экологические проекты. Среди них школьные огороды, экологические акции, благоустройство общественных пространств и региональная кампания Reciclatón 2026 по сбору вторсырья.

В программу вошли и проекты помощи пожилым людям и школьного питания.

В Колумбии при участии структур ООН прошла инициатива «Играем в одной команде ради устойчивого развития».

В Гайане кампания получила символическое продолжение у водопада Кайетур, одного из самых известных природных объектов страны. Передвижной логотип IVY 2026 впервые представили в Карибском бассейне, связав кампанию с экологической повесткой и защитой природных территорий.

IVY 2026 стал площадкой для обмена практиками между странами региона. Акцент сделан на том, чтобы волонтерство закреплялось не только через отдельные акции, но и через постоянные механизмы координации, законодательные решения и программы, связанные с Целями устойчивого развития.