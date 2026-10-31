Инициатива Президента позволит объединить государственный и общественный контроль — политолог

Реализация программы «Халықтық құрылыс» может придать дополнительный импульс широкому применению цифрового тенге. Для эффективного использования бюджетных средств необходимо обеспечить прозрачность финансирования, независимую экспертизу инфраструктурных проектов и участие граждан в общественном контроле. Такое мнение выразил политолог Риззат Тасым.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усилить контроль за расходованием бюджетных средств в рамках реализации программы «Халықтық құрылыс». Президент предложил создать государственную комиссию, в состав которой войдут руководители профильных ведомств, депутаты Курултая и маслихатов, члены Халық Кеңесі, общественные деятели, активисты, волонтёры и журналисты.



По словам эксперта, программа «Халықтық құрылыс» направлена на масштабное обновление инфраструктуры страны. Поскольку на её реализацию будут направлены в том числе средства Национального фонда, важно знать, куда расходуется каждый тенге и каких результатов удаётся достичь.

«Национальный фонд – наше общее богатство, которое должно служить не только удовлетворению сегодняшних потребностей, но и интересам будущих поколений», – отметил Риззат Тасым.

Политолог выделил два основных направления, на которые необходимо обратить внимание при реализации программы. Первое касается социально-экономической отдачи от инфраструктурных проектов. Построенные объекты должны улучшать условия жизни населения, способствовать созданию новых рабочих мест, развитию отечественного производства и предпринимательства.

Второе направление связано с прозрачным и целевым использованием выделенных средств.

«С этой точки зрения считаю создание комиссии, объединяющей государственный и общественный контроль, обоснованным решением», – подчеркнул он.

Особое внимание Риззат Тасым уделил возможностям цифровых инструментов. По его мнению, их необходимо максимально использовать в работе государственной комиссии.

«Один из таких инструментов – цифровой тенге. Он позволяет отслеживать движение выделенных средств и контролировать соответствие платежей установленным целям», – пояснил политолог.

Для этого, по словам эксперта, важно объединить технологические возможности Национального банка с механизмами финансового контроля государственных органов. Также необходимо обеспечить подключение заказчиков, подрядчиков и их поставщиков к соответствующей системе.

Риззат Тасым считает, что реализация такой масштабной программы может придать дополнительный импульс широкому применению цифрового тенге.

Ещё одним важным направлением эксперт назвал участие граждан в общественном контроле за реализацией инфраструктурных проектов.

Он напомнил, что соответствующие правовые механизмы предусмотрены законами «Об общественном контроле» и «Об общественных советах». Они включают общественный мониторинг, общественную экспертизу, общественные слушания и заслушивание отчётов о результатах работы.

«Теперь задача заключается в системном использовании этих возможностей в рамках программы. Когда граждане поднимают вопросы по проектам «Халықтық құрылыс», они должны видеть, как рассмотрен их вопрос, какое решение принято и каким образом устранены выявленные недостатки», – отметил он.

Для обеспечения открытости программы политолог предложил создать единый информационный портал, объединяющий сведения об инфраструктурных проектах.

По его мнению, на такой платформе необходимо размещать информацию о стоимости каждого объекта, источниках финансирования, подрядчиках, сроках завершения и выполненных работах. Также должны быть доступны технические решения, экономические расчёты, требования безопасности и ожидаемые социальные результаты.

При этом сведения должны быть понятны как специалистам, так и обычным жителям.

Отдельно Риззат Тасым предложил проводить независимый экономический аудит крупных инфраструктурных проектов.

«Он должен оценивать обоснованность расходов, затраты на последующее содержание объектов, влияние на тарифы и долгосрочное воздействие на экономику региона. К технологической экспертизе также следует привлекать независимых специалистов, не заинтересованных в получении заказов по этим проектам. Это поможет предотвратить конфликт интересов», – считает эксперт.

Кроме того, политолог предложил создавать общественные группы для мониторинга реализации проектов, определив их полномочия и ответственность.

К этой работе, по его мнению, необходимо привлекать экономистов, экологов, инженеров, представителей общественности и местных жителей, используя потенциал действующих общественных советов.

Общественные обсуждения и обратная связь должны сопровождать все этапы реализации проектов – от планирования до завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

«В конечном счёте главным критерием работы комиссии должно стать превращение израсходованных средств в реальные блага для населения. Общественное доверие к инициативе укрепится только тогда, когда строительство будет завершаться качественно, объекты будут служить стране долгие годы, а обоснованные предложения жителей найдут отражение в принимаемых решениях», – подчеркнул Риззат Тасым.

По мнению политолога, непосредственное участие граждан позволит наполнить программу «Халықтық құрылыс» её основным содержанием.