Токаев предложил создать комиссию по контролю расходов «Народной стройки»
В ее состав планируют включить представителей госорганов, депутатов, общественных деятелей, волонтеров и журналистов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за создание государственной комиссии, которая будет контролировать расходование бюджетных средств в рамках программы «Халықтық құрылыс» («Народная стройка»). Об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети X.
По словам Президента, в состав комиссии войдут руководители ряда профильных ведомств, депутаты Курултая и маслихатов, члены Халық Кеңесі, общественные деятели, активисты, волонтеры и журналисты.
– Считаю необходимым создать государственную комиссию по контролю над расходованием бюджетных средств в ходе реализации программы «Халықтық құрылыс» («Народная стройка»), которая была анонсирована мною в ежегодном Послании 28 октября. В комиссию войдут главы ряда профильных ведомств, депутаты Курултая и маслихатов, члены Халық Кеңесі, общественные деятели, активисты, волонтеры, журналисты, – написал Президент в своем аккаунте в социальной сети X.
Программу «Халықтық құрылыс» Токаев анонсировал в ежегодном Послании 28 октября.
Самое читаемое
- Токаев и лидеры тюркских стран посетили концерт с участием Димаша Кудайбергена
- Бой Жанибека Алимханулы вызвал настоящий билетный ажиотаж в Дании
- «Мәңгілік Ел» и наследие тюрков: Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением
- Касым-Жомарт Токаев предложил России присоединиться к Организации тюркских государств
- Тело 54-летнего мужчины обнаружили в реке Есиль в Астане