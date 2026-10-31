Токаев предложил создать комиссию по контролю расходов «Народной стройки»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за создание государственной комиссии, которая будет контролировать расходование бюджетных средств в рамках программы «Халықтық құрылыс» («Народная стройка»). Об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети X.

По словам Президента, в состав комиссии войдут руководители ряда профильных ведомств, депутаты Курултая и маслихатов, члены Халық Кеңесі, общественные деятели, активисты, волонтеры и журналисты.

– Считаю необходимым создать государственную комиссию по контролю над расходованием бюджетных средств в ходе реализации программы «Халықтық құрылыс» («Народная стройка»), которая была анонсирована мною в ежегодном Послании 28 октября. В комиссию войдут главы ряда профильных ведомств, депутаты Курултая и маслихатов, члены Халық Кеңесі, общественные деятели, активисты, волонтеры, журналисты, – написал Президент в своем аккаунте в социальной сети X.

Программу «Халықтық құрылыс» Токаев анонсировал в ежегодном Послании 28 октября.