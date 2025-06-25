На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен ход реализации президентской инициативы "Таза Қазақстан", передаёт BAQ.KZ.

Премьер акцентировал внимание на важности проводимой работы по формированию экологической культуры и воспитанию ответственного отношения к окружающей среде.

"Таза Қазақстан" уже стала не просто государственной программой, а полноценным общественным движением и частью повседневной культуры граждан", — отметил Бектенов.

Он подчеркнул, что идея Президента заключается не только в сохранении природы, но и в формировании внутренней культуры человека.

"Идея нашего Президента — сделать инициативу "Таза Қазақстан" частью культуры и воспитания не только для сохранения нашей природы, но и для поддержания чистоты ума и помыслов, внутренней культуры человека. Надо акцентировать внимание на развитии духовности. Уважительное отношение к окружающим и принятым ценностям, развитие общественной ответственности и трудолюбия должны стать важными направлениями реализации инициативы Главы государства", — подчеркнул Премьер-министр.

В рамках "Таза Қазақстан" особое внимание уделяется экологическому воспитанию детей в рамках программы "Адал Азамат". В этот процесс активно вовлекаются родители и учителя.