Инициативы Президента отражают то, что давно находилось в сердцах людей – Арман Кырыкбаев
Помощник Президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Арман Кырыкбаев встретился с молодежью Алматы и обсудил основные положения проекта новой Конституции.
Диалог получился открытым и насыщенным: студенты, активисты и общественники задали десятки вопросов, в том числе касающиеся конкретных возможностей для молодежи, передает BAQ.KZ.
Что новая Конституция даст молодежи? Именно этот вопрос стал одним из самых обсуждаемых на встрече. Отвечая на него, Арман Кырыкбаев отметил, что проект новой Конституции, вынесенный на республиканский референдум 15 марта, не просто отвечает современным вызовам, но и закладывает основу для долгосрочного развития страны. Особый акцент сделан на гарантиях прав человека, поддержке предпринимательства, обеспечении качественного образования, а также развитии науки и инноваций.
По словам помощника Президента, новая Конституция формирует правовую базу для становления образованного, конкурентоспособного и технологически грамотного поколения. Усиленная поддержка молодых ученых и стартап-проектов рассматривается как один из стратегических приоритетов государства.
Вместе с тем, в ходе встречи активно обсуждались инициативы Президента – «Справедливый Казахстан», «Таза Қазақстан» и «Закон и порядок», которые нашли отражение в проекте Новой Конституции.
«Такие принципы, как «Закон и порядок», бережное отношение к окружающей среде, идея «Справедливого Казахстана», неоднократно озвучивались Президентом в ежегодных обращениях к народу, статьях и выступлениях. Особенно часто эти идеи адресовались молодежи. В процессе подготовки нового текста Конституции поступило более 10 тысяч предложений, и практически во всех звучали гуманистические ценности – стремление к справедливости, к торжеству закона и порядка, к чистоте наших городов и сел, к созидательным и правильным намерениям. Таким образом, Глава государства говорил о том, что давно находилось в мыслях и сердцах людей. И вполне логично, что эти идеи нашли отражение в тексте новой Конституции», – подчеркнул он.
