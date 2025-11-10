В Павлодарской области проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Перевозчик", направленное на повышение безопасности пассажирских перевозок и дисциплины водителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции используют дроны для мониторинга дорожной обстановки и профилактики ДТП, патрулируя город с воздуха и фиксируя нарушения правил дорожного движения.

С помощью беспилотников выявляются опасные правонарушения, такие как выезд на встречную полосу, нарушение правил маневрирования и непредоставление преимущества пешеходам. По каждому зафиксированному случаю принимаются меры административного воздействия.

"Очередной рейд был направлен на пресечение нарушений среди водителей такси. Особое внимание уделено территории железнодорожного вокзала, где таксисты допускают остановку и стоянку под знаком „Остановка запрещена“", — сообщил начальник административной полиции управления полиции Павлодара Нурлан Карагужинов.

По итогам рейда выявлены водители, нарушившие правила дорожного движения, и в отношении каждого составлены административные протоколы.

В департаменте полиции отметили, что использование современных технологий, включая видеонаблюдение с воздуха, значительно повышает эффективность надзора за дорожным движением и способствует предупреждению правонарушений.