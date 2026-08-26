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Иностранец на велосипеде заблудился на трассе в Атырауской области

26 Августа 2026, 18:35
АВТОР
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кадр из видео polisia.kz 26 Августа 2026, 18:35
26 Августа 2026, 18:35
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Фото: кадр из видео polisia.kz

В Атырауской области полицейские помогли гражданину Индии, который путешествовал на велосипеде из России через Казахстан на родину, передает BAQ.KZ.

24 августа во время патрулирования сотрудники полиции Наурызбек Султанов, Алиби Жасталапов и Аскежан Бекболат заметили на трассе иностранного велосипедиста.

Как выяснилось, мужчина направлялся в Индию, однако по дороге заблудился. Кроме того, у него возникли проблемы с мобильной связью и доступом в интернет.

Полицейские помогли путешественнику активировать SIM-карту и восстановить интернет, чтобы он смог ориентироваться на маршруте и оставаться на связи.

Выяснилось также, что мужчина не смог самостоятельно найти место для ночлега. Сотрудники полиции помогли ему найти ближайшую гостиницу и разместиться там.

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