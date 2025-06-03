В международном аэропорту Астаны произошёл инцидент с участием 47-летнего иностранного гражданина, который решил "пошутить" на тему, с которой шутки категорически неуместны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина в ходе регистрации на рейс по маршруту Астана – Пхукет сообщил представителю авиакомпании о наличии у него запрещённых предметов.

На место незамедлительно прибыли сотрудники линейного отдела полиции. После тщательной проверки установлено, что никакой угрозы не существует - "опасное" заявление оказалось неудачной шуткой. Однако ложное сообщение вызвало временные перебои в работе регистрационной зоны и обеспокоенность среди пассажиров.

По итогам разбирательства и в соответствии с решением суда, нарушитель был арестован на 15 суток.