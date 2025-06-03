Иностранец переполошил аэропорт Астаны
Пассажир пошутил о запрещённых предметах.
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В международном аэропорту Астаны произошёл инцидент с участием 47-летнего иностранного гражданина, который решил "пошутить" на тему, с которой шутки категорически неуместны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Мужчина в ходе регистрации на рейс по маршруту Астана – Пхукет сообщил представителю авиакомпании о наличии у него запрещённых предметов.
На место незамедлительно прибыли сотрудники линейного отдела полиции. После тщательной проверки установлено, что никакой угрозы не существует - "опасное" заявление оказалось неудачной шуткой. Однако ложное сообщение вызвало временные перебои в работе регистрационной зоны и обеспокоенность среди пассажиров.
По итогам разбирательства и в соответствии с решением суда, нарушитель был арестован на 15 суток.
"Любые шутки или заявления, касающиеся угрозы безопасности, рассматриваются с предельной серьёзностью. Даже при отсутствии реальной угрозы такие действия нарушают общественный порядок, мешают работе инфраструктуры и влекут ответственность", - подчеркнул заместитель начальника департамента полиции на транспорте Курмет Мажикенов.
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