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Иностранец переполошил аэропорт Астаны

Пассажир пошутил о запрещённых предметах.

Сегодня, 09:47
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 09:47
Сегодня, 09:47
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Фото: polisia.kz

В международном аэропорту Астаны произошёл инцидент с участием 47-летнего иностранного гражданина, который решил "пошутить" на тему, с которой шутки категорически неуместны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина в ходе регистрации на рейс по маршруту Астана – Пхукет сообщил представителю авиакомпании о наличии у него запрещённых предметов.

На место незамедлительно прибыли сотрудники линейного отдела полиции. После тщательной проверки установлено, что никакой угрозы не существует - "опасное" заявление оказалось неудачной шуткой. Однако ложное сообщение вызвало временные перебои в работе регистрационной зоны и обеспокоенность среди пассажиров.

По итогам разбирательства и в соответствии с решением суда, нарушитель был арестован на 15 суток.

"Любые шутки или заявления, касающиеся угрозы безопасности, рассматриваются с предельной серьёзностью. Даже при отсутствии реальной угрозы такие действия нарушают общественный порядок, мешают работе инфраструктуры и влекут ответственность", - подчеркнул заместитель начальника департамента полиции на транспорте Курмет Мажикенов.

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